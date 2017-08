Larissa e Talita vencem alemãs e avançam na liderança do Grupo A do Mundial

No dia de encerramento da fase de grupos do torneio feminino do Mundial de Vôlei de Praia, Larissa e Talita asseguraram o primeiro lugar da sua chave com a terceira vitória, enquanto Ágatha e Duda ficaram na terceira posição após serem derrotadas. De qualquer forma, as cinco duplas do País asseguraram a passagem à segunda fase da competição em Viena.

Pela última rodada do Grupo A, Larissa e Talita derrotaram as alemãs Bieneck e Schneider por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/18, em 33 minutos. Na segunda fase, elas terão pela frente as argentinas Zonta e Gallay.

"Quase todos os jogos que fazemos contra essa dupla foram ao tie-break, mas hoje conseguimos vencer em dois sets, acredito que nos saímos melhor. Foi um primeiro passo, mas temos muito pela frente, é um torneio longo. Ficamos felizes por sair em primeiro, evoluímos jogo a jogo", disse Talita, celebrando a vitória sobre a dupla da Alemanha.

Ágatha e Duda entraram em quadra na briga pela liderança do Grupo C, mas perderam para as holandesas Madelein Meppelink e Sophie van Gestel por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/15. Assim, ficaram em terceiro lugar na chave e agora terão pela frente as checas Hermannova e Slukova.

"Começamos o primeiro set muito bem, mas no final não tivemos uma boa virada de bola e elas sacaram bem e mudaram o jogo. No segundo set elas sacaram melhor que nós e isso fez uma diferença grande. Quando você saca bem o vento pode ajudar", disse Ágatha, avaliando o revés desta terça-feira.

As outras três duplas que já haviam encerrado a participação na fase de grupos do Mundial conheceram suas adversárias nas fases seguintes. Elize Maia e Taiana vão encarar as ucranianas Davidova e Shchypkova, Maria Elisa e Carol enfrentarão as australianas Bawden e Clancy, enquanto Fernanda e Bárbara Seixas medirão forças com as canadenses Sarah Pavan e Melissa Paredes. Todos os confrontos da quarta estão agendados para esta quarta-feira.

MASCULINO - Única dupla brasileira a entrar em quadra nesta terça-feira na chave masculina do Mundial, Evandro e André Stein perderam para os mexicanos Virgen e Ontiveros por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 16/21 e 15/10, mas ainda assim garantiram o primeiro lugar do Grupo D.

"É difícil explicar o que aconteceu, mas tudo passou por nossos próprios erros no terceiro set. Não fomos eficientes em nossa virada de bola no final e eles se aproveitaram disso. Agora vamos conversar, entender o que fizemos de errado e nos prepararmos para a fase eliminatória, onde não podemos errar", lamentou André.

As outras três duplas brasileiras do torneio masculino venceram os dois primeiros jogos e encerram a participação na fase de grupos nesta quarta-feira, quando vão lutar pela liderança das respectivas chaves.

Alison e Bruno Schmidt encaram os chilenos Marco e Esteban Grimalt pelo Grupo E, Álvaro Filho e Saymon jogarão contra os cubanos Nivaldo e Gonzalez pelo Grupo A e Pedro Solberg e Guto vão encarar os norte-americanos Brunner e Patterson pelo Grupo H.

Veja Também

Comentários