Larissa e Talita vencem a segunda consecutiva no Mundial de Vôlei de Praia

Líderes do ranking feminino, as brasileiras Larissa e Talita venceram neste domingo a segunda partida no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia que acontece em Viena, na Áustria. Em duelo válido pelo Grupo A, elas bateram com facilidade as norte-americanas Branagh e Day por 2 sets 0, com parciais de 21/15 e 21/9.

Ágatha e Duda tiveram um pouco mais de dificuldade para alcançar a vitória. Em jogo pelo Grupo C, elas precisaram de três sets para derrotar as canadenses Gordon e Saxton (27/25, 15/21 e 15/7). A paranaense Ágatha, que defende o título mundial, avaliou as condições da partida, com a temperatura da areia próxima aos 50°C.

"Jogamos em um clima muito parecido com o que temos no Brasil. O calor estava forte. As canadenses jogaram muito bem e, principalmente no segundo set, encaixaram bons saques. Vimos que seria complicado reverter a situação e poupamos energia para o tiebreak, e essa estratégia acabou dando certo", contou.

No masculino, Evandro e André derrotaram os cubanos Quesada e Pina por 21/17 e 21/19 e chegaram à segunda vitória pelo Grupo D. "Este foi um jogo complicado, pois não tínhamos muitas informações sobre os cubanos. Eles não rodam o Circuito Mundial, então não os conhecia. Conseguimos ler o estilo de jogo deles ao longo da partida e nos adaptamos", comentou Evandro.

Nesta segunda-feira, seis duplas brasileiras voltam para a quadra. Álvaro/Saymon joga com Kunet/Dressler, da Áustria, às 7 horas (de Brasília). Maria Elisa/Carol Solberg enfrenta Hughes/Claes, dos Estados Unidos, às 8h. Elize Maia/Taian encara Manhica/Muianga, de Moçambique, às 10h. Bárbara Seixas/Fernanda Berti mede forças com Heidrich/Vergé-Dépré, da Suíça, às 12h. Alison/Bruno Schmidt enfrenta Plavins/Regza, da Letônia, às 13h. Pedro Solberg/Guto terão pela frente os austríacos Seidl/Winter, às 14h.

OURO EM PORTUGAL - Enquanto acontece o Mundial em Viena, uma etapa do Circuito Mundial de duas estrelas (de status menos importante do que os principais do calendário) foi realizada em Espinho, no litoral norte de Portugal. A medalha de ouro ficou com os paraibanos George e Vítor Felipe que venceram na decisão Júlio/Ahmed Tijan, do Qatar, por 2 sets 0 (21/12 e 21/13).

