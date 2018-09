Larghi confirma volta de Cazares entre titulares do Atlético-MG para domingo

O técnico Thiago Larghi confirmou nesta sexta-feira a escalação de Cazares como titular do Atlético-MG no domingo, diante do Sport, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O meia receberá mais uma chance na vaga de Tomás Andrade, que se irritou ao ser substituído ainda no primeiro tempo na derrota para o Flamengo e perdeu dois dias de treino durante a semana por causa de uma febre.

"A decisão pelo Cazares já tinha sido tomada, independente do Tomás ou não. E tivemos o agravante do Tomás, que não treinou ainda nenhum dia essa semana. Então, a gente confirma sim esse time para começar o jogo domingo", disse o treinador nesta sexta, em entrevista coletiva.

Com isso, a escalação atleticana para encarar o Sport é a mesma que treinou nos últimos dias. O time alvinegro vai a campo no domingo com: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.

O Atlético-MG tem 42 pontos, na sexta colocação, a cinco do rival Cruzeiro, primeiro time fora do G6. São nove pontos de diferença para o líder São Paulo, mas a distância não impede que Larghi sonhe com o título da competição e cobre que seu elenco faça o mesmo.

"Esse é o nosso trabalho, mas também temos que ter cuidado porque a gente sabe que esse elenco, desse ano, desde a primeira rodada, é para estar entre os seis primeiros e conseguir uma vaga na Libertadores. Então, temos que ter as duas possibilidades, é um foco", apontou. "Mas enquanto houver possibilidade matemática, vamos sonhar sim."