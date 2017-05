Confirmado para o próximo dia 11 de maio, o lançamento da etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2017/2018 contará com a presença do medalhista olímpico Emanuel Rego. As competições acontecerão no mês de setembro, de 13 a 17.

A etapa de Campo Grande será a primeira das nove previstas no calendário do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2017/2018.

