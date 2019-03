Lakers vencem na estreia de Scott Machado e Warriors retomam ponta do Oeste

Já sem chances de classificação aos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers enfim voltou a vencer na temporada 2018/2019. Pela rodada de domingo, o time encerrou uma série de cinco derrotas ao superar o Sacramento Kings por 111 a 106, em casa, com grande atuação de LeBron James e a estreia do brasileiro Scott Machado.

LeBron fechou o duelo com um "triple-double", com 29 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Já Scott Machado, que assinou contrato por dez dias com os Lakers, entrou em quadra no fim do terceiro quarto, tendo atuado por apenas 1min38, não voltando mais para a quadra. Mas deve receber novas chances nos próximos compromissos.

Foi apenas a terceira vitória dos Lakers nos últimos 15 duelos. E, para isso, o time também contou com 17 pontos e 14 rebotes de JaVale McGee, além de 29 pontos de Kyle Kuzma, sendo 21 no terceiro período. Marvin Bagley III somou 25 pontos e 11 rebotes pelos Kings, que perderam o quarto duelo consecutivo como visitante.

O Golden State Warriors retomou a liderança da Conferência Oeste na rodada de domingo. Em Oakland, o time se recuperou da dura derrota do sábado para o Dallas Mavericks (126 a 91) ao superar o Detroit Pistons por 121 a 114 com 26 pontos de Stephen Curry.

Klay Thompson acrescentou 24 pontos, Kevin Durant contribuiu com 14 pontos e 11 assistências e Dryamond Green somou 14 pontos e oito assistências pelos Warriors. Blake Griffin acumulou 24 pontos e oito assistências e Luke Kennard fez 20 pelos Pistons, que estão na sétima posição na Conferência Leste.

Os Warriors agora somam 50 triunfos em 73 jogos, à frente do Denver Nuggets, com 49 triunfos em 72 duelos, após perder, fora de casa, para o Indiana Pacers por 124 a 88. Bojan Bogdanovic marcou 35 pontos, sendo 26 no primeiro tempo, Myles Turner somou 17 pontos e 11 rebotes e Domantas Sabonis acrescentou 15 pontos e 13 rebotes pelo time de Indianápolis, o quarto colocado do Leste.

Nikola Jokic liderou os Nuggets com 19 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Will Barton fez 15 pontos e Monte Morris marcou 12 pelo time de Denver, que vinha embalado por seis vitórias seguidas.

Em casa, o Milwaukee Bucks ampliou a melhor campanha da Conferência Leste e do campeonato, agora com 55 vitórias em 74 duelos, ao derrotar o Cleveland Cavaliers por 127 a 105, domingo, com mais uma grande atuação de Giannis Antetokounmpo. O grego, que vem sofrendo com dores no tornozelo direito, somou 26 pontos, dez rebotes e sete assistências. Khris Middleton e George Hill acrescentaram 17 pontos pelos Bucks. Kevin Love fez 20 pontos, Jordan Clarkson marcou 19 e Collin Sexton anotou 18 pelo time de Cleveland.

Em segundo lugar no Leste, o Toronto Raptors perdeu, em casa, por 115 a 114 para o Charlotte Hornets, que contou com uma cesta de Jeremy Lamb no estouro do cronômetro. Kemba Walker somou 15 pontos e 13 assistências, Willy Hernagomez acrescentou 13 pontos e dez rebotes, Dwayne Bacon somou 20 pontos e Miles Bridges marcou 16 pelo Charlotte, o décimo lugar do Leste, com duas vitórias a menos do que o oitavo colocado Miami Heat.

Também pela rodada de domingo, o Los Angeles Clippers passou pelo New York Knicks por 124 a 113, fora de casa, com 29 pontos e sete assistências de Lou Williams. O Houston Rockets, também como visitante, derrotou o New Orleans Pelicans por 113 a 90, com 13 assistências, dez pontos e cinco roubadas de bola de Chris Paul. Já o San Antonio Spurs contou com 48 pontos e 13 rebotes de LaMarcus Aldridge para bater o Boston Celtics por 115 a 96, longe de casa.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets