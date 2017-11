Lakers atropela Pistons e impede rival de assumir liderança do Leste na NBA

Em um dos quatro jogos disputados na rodada desta terça-feira à noite na NBA, o Los Angeles Lakers freou o embalo do Detroit Pistons, que vinha de três vitórias seguidas, ao ser dominante em casa e atropelar o adversário por 113 a 93.

O resultado impediu a possibilidade de a equipe de Michigan assumir a liderança da Conferência Leste da liga de basquete dos Estados Unidos, na qual agora contabiliza cinco triunfos e três derrotas na quinta posição. Já o time da Califórnia conquistou a sua terceira vitória em sete partidas realizadas e alcançou a 11ª posição do Oeste.

Para levar a melhor sobre o adversário, o Lakers exibiu uma forte atuação coletiva, com sete jogadores contabilizando no mínimo dez pontos. O reserva Julius Randle se destacou ao entrar em quadra no decorrer do confronto e se tornar o cestinha da equipe da casa, com 17 pontos, sendo que atuou por apenas 17 minutos ao total.

Larry Nance Jr, com um "double-double" de 14 pontos e 12 rebotes, foi outro jogador que brilhou pelo anfitriões, que ainda tiveram Brandon Ingram, Lonzo Ball e Kentavious Caldwell-Pope marcando 13 pontos cada. Jordan Clarkson, com dez, foi outro a ajudar de forma importante neste forte desempenho coletivo.

Pelo lado do Pistons, Tobias Harris e Reggie Jackson foram os cestinhas do jogo, com 18 pontos cada, enquanto Andre Drummond computou dois dígitos em dois fundamentos ao acumular dez pontos e 12 rebotes. Porém, o bom desempenho do trio não foi suficiente para impedir a tranquila vitória do Lakers.

THUNDER TAMBÉM SOBRA - Outra equipe que venceu com boa margem de pontos na rodada desta terça-feira à noite foi o Oklahoma City Thunder, que bateu o Milwaukee Bucks por 110 a 91, fora de casa, e se garantiu na sétima posição da Conferência Leste, agora com quatro triunfos em sete partidas.

Para isso, o time foi impulsionado principalmente pelas boas atuações do trio de astros formado por Russell Westbrook, Carmelo Anthony e Paul George. O primeiro deles, eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada passada da NBA, ficou muito próximo de contabilizar um "triple-double" ao fazer 12 pontos, apanhar dez rebotes e distribuir nove assistências.

Paul George, por sua vez, foi o cestinha dos visitantes, com 20 pontos, enquanto Carmelo fez 17. Para completar, o Thunder contou com o pivô Steven Adams ainda somando dois dígitos em dois fundamentos ao fazer 14 pontos e pegar 11 rebotes.

O bom desempenho do quarteto acabou ofuscando o grego Giannis Antetokounmpo, que voltou a justificar a condição de principal destaque deste início de temporada da NBA ao marcar 28 pontos e terminar o confronto como maior cestinha. Porém, ele não conseguiu evitar a terceira derrota em sete jogos do Bucks, sexto colocado do Leste.

Outro "passeio" da noite desta terça-feira foi o do Indiana Pacers sobre o Sacramento Kings, derrotado fora de casa por 101 a 83. Liderado pelo croata Bojan Bogdanovic, cestinha com 17 pontos, e por Domantas Sabonis, autor de um "double-double" de 12 pontos e 16 rebotes, o time assim assegurou a oitava posição do Leste, agora com quatro vitórias e três derrotas, fechando a zona de classificação aos playoffs. Já o Kings amarga a vice-lanterna do Oeste após sofrer o seu sexto revés em sete confrontos.

Na outra partida realizada na rodada desta terça à noite, o Phoenix Suns superou o Brooklyn Nets por 122 a 114, fora de casa, onde o armador Devin Booker brilhou com 32 pontos, ficando apenas um atrás de D'Angelo Russell, cestinha do jogo pelos anfitriões, com 33. Assim, o Suns ficou em 12º do Oeste, enquanto o Nets ocupa a mesma posição no Leste, mas já perdeu cinco dos oito duelos que fez, enquanto a equipe do Arizona tem três vitórias em sete confrontos.

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Phoenix Suns

Boston Celtics x Sacramento Kings

Miami Heat x Chicago Bulls

New York Knicks x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Toronto Raptors

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks