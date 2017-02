Lais Souza comemora ficar em pé pela primeira vez

Tetraplégica há três anos em consequência de um acidente de esqui, a ex-ginasta Lais Souza segue sua recuperação. Na última semana, ela postou vídeos onde fica em pé pela primeira vez, durante um uma sessão de fisioterapia.

Para isso, Lais utilizou estabilizadores e contou com a ajuda de um fisioterapeuta. Além de se erguer, deu sinais de maior força, realizando alguns movimentos com os braços e até mesmo movendo objetos.

Lais Souza sofreu o acidente que a deixou tetraplégica em 2014, em Salt Lake City (Estados Unidos), quando treinava para participar da Olimpíada de Inverno de Sochi no esqui aéreo.

Desde então, a recuperação de Lais vem apresentando melhora gradativa. Ainda em 2014, a ex-ginasta voltou a sentir o pé, e no ano passado apareceu mexendo o braço. Ela sonha com a possibilidade de voltar a andar normalmente. Consegue mexer os ombros, o pescoço e a cabeça e tem sensibilidade em partes do corpo.

Nos Jogos Olímpicos do Rio, Lais participou ao carregar a tocha olímpica em uma cadeira de rodas especial, que a deixava ereta. "Minha tocha representa todos os cadeirantes", disse na ocasião, emocionada.

