Lahm anuncia que se aposentará do futebol ao fim da temporada europeia

O capitão do Bayern de Munique, Philipp Lahm, anunciou nesta terça-feira que vai se aposentar do futebol no final da temporada 2016/2017, um ano antes de seu contrato com o clube terminar, em 2018. "Meu estilo de liderança é sempre dar tudo a cada dia, em todos os treinamentos e jogos. Acredito que ainda posso fazer isso até o final da temporada, mas não depois disso. É por isso que está claro para mim que vou parar no final da temporada", disse Lahm, de 33 anos, nesta terça-feira, após a vitória do Bayern por 1 a 0 sobre o Wolfsburg, pela Copa da Alemanha.

"Eu passei a considerar isso mais desde o ano passado, você tem que testar a si mesmo, você tem que continuar se perguntando como é, dia após dia, semana após semana nos treinamentos, qual é a sensação que você tem", disse Lahm. "Tenho certeza de que posso entregar o meu alto nível, também como líder para os jovens jogadores, até o final da temporada. Só mais alguns meses, mas não mais".

Lahm esteve em negociações para assumir a posição de diretor desportivo, vaga desde que Matthias Sammer a deixou por razões de saúde em julho passado, mas ele indicou que não ficará com o cargo. "Houve negociações e, depois das negociações, tomei a decisão que agora não é o momento certo para estar na direção do Bayern ", disse Lahm.

Ele era o candidato preferido do CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, e do presidente Uli Hoeness. Hoeness disse que o clube não esteve em contato com outros candidatos para o cargo de diretor esportivo e mostrou a possibilidade de que Lahm poderia ainda ser convencido a assumir o papel. "Temos todo o tempo do mundo. Falaremos com ele nos próximos dias", disse.

Lahm, que se aposentou da seleção depois de liderar a Alemanha como capitão ao título da Copa do Mundo em 2014, jogou em seu 501º jogo por uma competição oficial pelo Bayern nesta terça-feira. Ele venceu sete vezes o Campeonato Alemão, seis a Copa da Alemanha, além da Liga dos Campeões em 2013. O jogador teve uma passagem por empréstimo pelo Stuttgart e participou de três Copas do Mundo e três edições da Eurocopa pela seleção alemã.

Veja Também

Comentários