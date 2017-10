Kyrie Irving comanda vitória do Celtics sobre o Hornets na pré-temporada da NBA

O armador Kyrie Irving liderou nesta quarta-feira mais uma vitória do Boston Celtics na pré-temporada na NBA. Mesmo jogando na casa do adversário, a equipe comandou o placar durante toda a partida e derrotou o Charlotte Hornets por 108 a 100.

Contratado do Cleveland Cavaliers para esta temporada, o armador teve atuação decisiva nesta quarta-feira: converteu 16 pontos, deu dez assistências e terminou como grande nome do duelo.

Com o seu novo reforço, assim, o Celtics se credencia como um dos possíveis destaques da temporada ao vencer os seus quatro amistosos de preparação. E sua estreia na NBA ocorre justamente contra o ex-time de Irving, o Cleveland Cavaliers, na próxima terça-feira.

Na partida desta quarta, a equipe abriu vantagem logo no início, ampliou no segundo quarto e foi para o intervalo ganhando por 19 pontos. Colocou, a partir de então, alguns atletas menos utilizados, mas confirmou a boa vitória.

Com uma cesta de três pontos a pouco menos de dois segundos do fim, o Miami Heat superou também nesta quarta-feira o Washington Wizards por 117 a 115. Foi o seu terceiro triunfo na pré-temporada em cinco partidas.

A cesta decisiva foi convertida por Jordan Mickey a 1,3 segundo do estouro do cronômetro. Mas o destaque da equipe foi Bam Adebayo, com 15 pontos - Jason Smith, do Wizards, foi o cestinha com 20.

Ainda nesta quarta, complementando a rodada da pré-temporada, o Philadelphia 76ers superou o Brooklyn Nets por 133 a 114, o Houston Rockets ganhou do Memphis Grizzlies por 101 a 89 e o Portland Trail Blazers derrotou o Phoenix Suns por 113 a 104.

