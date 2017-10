Kyrie Irving brilha e Boston Celtics vence a 5ª seguida na NBA

Uma das melhores equipes da NBA neste início de temporada, o Boston Celtics faturou a quinta vitória seguida na noite desta segunda-feira ao superar o San Antonio Spurs por 108 a 94, diante de sua torcida. Kyrie Irving, mais uma vez, liderou os anfitriões, que lideram a tabela da Conferência Leste.

Irving foi o cestinha da partida, ao anotar 24 pontos. Ele contribuiu ainda com seis assistências. Jaylen Brown também se destacou ao registrar 18 pontos e quatro rebotes. Com o brilho individual de Irving e um bom jogo de equipe, o Celtics dominou o Spurs desde o início e foi melhor em todos os períodos do duelo.

O time da casa soube tirar vantagem dos desfalques de peso do rival. O Spurs entrou em quadra sem Kawhi Leonard e Tony Parker, ainda machucados. LaMarcus Aldridge, então, virou a referência do time, mas foi bem marcado ao longo da partida. Tanto que só anotou 11 pontos e cinco rebotes. O destaque dos visitantes foi Brandon Paul, responsável por 18 pontos.

O resultado deixou o Celtics na primeira colocação da Conferência Leste, embora apresente o mesmo rendimento do Orlando Magic e do Detroit Pistons, todos com cinco vitórias e duas derrotas. O Spurs, por sua vez, acumulou a terceira derrota seguida. Com quatro triunfos, é apenas o sexto colocado da Conferência Oeste.

Enquanto o Spurs vem caindo na tabela, o Golden State Warriors tenta iniciar sua recuperação. Nesta segunda, os atuais campeões da NBA derrotaram o Los Angeles Clippers por 141 a 113, fora de casa. Jogando no Staples Cent, o Warriors deu poucas chances aos anfitriões.

Stephen Curry liderou a equipe, anotando 31 pontos, convertendo sete bolas de três pontos em 11 tentativas. O cestinha da partida contribuiu ainda com cinco rebotes e seis assistências. Kevin Durant registrou 19 pontos e Draymond Green quase anotou um "double-double" ao obter 16 pontos e nove rebotes. Pelo time do Clippers, os destaque foram Danilo Gallinari e Blake Griffin, com 19 e 16 pontos, respectivamente.

O triunfo deixou o Warriors mais perto dos líderes da Conferência Oeste. A equipe soma agora cinco vitórias e três derrotas. O Clippers, apesar do revés, aparece na frente, na segunda colocação, com quatro triunfos e duas derrotas. A liderança pertence ao Memphis Grizzlies, com cinco vitórias e dois revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira na NBA:

Boston Celtics 108 x 94 San Antonio Spurs

Miami Heat 122 x 125 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 116 x 100 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 89 x 104 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 99 x 115 Orlando Magic

Houston Rockets 107 x 115 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 104 x 89 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 85 x 99 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 113 x 141 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons