Kyrgios volta a bater Djokovic e espera por Federer ou Nadal em Indian Wells

Novak Djokovic já tem um novo algoz no circuito profissional. E ele atende pelo nome de Nick Kyrgios, que eliminou o sérvio nesta quarta-feira do Masters 1000 de Indian Wells. Depois de ter passado pelo atual vice-líder do ranking mundial no ATP 500 de Acapulco, há menos de duas semanas, o australiano voltou a levar a melhor sobre o adversário com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), para avançar às quartas de final do importante torneio norte-americano disputado em quadras duras.

Essa foi a segunda vitória de Kyrgios em dois jogos com Djokovic, que vinha de uma boa vitória sobre Juan Martín del Potro e pareceu ter sentido um pouco o curto tempo de recuperação física entre uma partida e outra, pois o confronto diante do argentino foi encerrado apenas na madrugada desta quarta (no horário de Brasília).

Com o novo triunfo sobre o sérvio, o atual 16º colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase de Indian Wells o ganhador da partida entre o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer, em confronto programado para acabar também nesta quarta à noite.

Considerado um dos principais nomes da nova geração do tênis mundial, Kyrgios justificou essa condição em grande estilo nesta quarta-feira. Atuando com uma calma de veterano diante de um irritadiço Djokovic, que chegou a quebrar uma raquete ao atirá-la na quadra no final do primeiro set, o australiano não ofereceu nenhuma chance de quebra de saque ao sérvio em todo o confronto.

Para completar, Kyrgios converteu um dos três break points cedidos por Djokovic na primeira parcial para abrir vantagem de 6/4 e colocar pressão no segundo cabeça de chave. No segundo set, por sua vez, o australiano voltou a ter duas oportunidades de quebra, mas o sérvio se salvou nas duas e forçou a disputa no tie-break, no qual o favorito sucumbiu de vez ao cair por 7/3 e ser eliminado.

OUTROS JOGOS - Outro quatro tenistas garantiram vaga nas quartas de final em jogos já encerrados nesta quarta-feira em Indian Wells. O principal deles foi o japonês Kei Nishikori, quarto cabeça de chave, que não teve maiores problemas para passar pelo norte-americano Donald Young com parciais de 6/2 e 6/4.

Desta forma, Nishikori avançou para enfrentar na próxima fase o também norte-americano Jack Sock, que em outro duelo do dia passou pelo tunisiano Malek Jaziri, de virada, com 4/6, 7/6 (7/1) e 7/5.

Outro confronto das quartas de final irá colocar frente o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Pablo Carreño-Busta. Embalado após conquistar o tricampeonato do Brasil Open, em São Paulo, Cuevas desbancou o favoritismo do belga David Goffin, 11º cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/3. Já Carreño-Busta eliminou o sérvio Dusan Lajovic com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).

Este duelo irá marcar um reencontro entre Cuevas e o espanhol, já que o uruguaio eliminou o adversário na semifinal do último Brasil Open.

FEMININO - No único jogo disputado até agora nesta quinta-feira na chave de simples feminina de Indian Wells, a russa Svetlana Kuznetsova confirmou a sua condição de oitava pré-classificada ao derrotar a sua compatriota Anastasia Pavlyuchenkova por 6/3 e 6/2 e avançar às semifinais.

Com a vitória fácil, ela irá encarar na próxima fase a ganhadora do duelo entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a checa Karolina Pliskova, previsto para ser encerrado apenas na madrugada desta quinta-feira (no horário de Brasília).

Veja Também

Comentários