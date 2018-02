Kvitova vence Muguruza de virada, é campeã em Doha e volta ao Top 10 da WTA

A checa Petra Kvitova ampliou a sua boa fase neste domingo, quando conquistou o seu segundo título em 2018. Hoje apenas a número 21 do mundo, ela se tornou campeã do Torneio de Doha ao derrotar na decisão a espanhola Garbiñe Muguruza, a quarta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 16 minutos.

Kvitova teve desempenho ruim nas primeiras semanas do ano, tanto que foi eliminada logo na sua estreia no Aberto da Austrália. Desde então, porém, embalou. Foi campeã do Torneio de São Petersburgo, venceu os dois jogos de simples na série contra a Suíça pela Fed Cup e agora assegurou mais uma taça, o que a recolocará no Top 10 do ranking da WTA quando a lista for atualizada nesta segunda-feira.

O triunfo deste domingo foi o quarto de Kvitova em cinco duelos com Muguruza, mas a checa teve um início ruim na decisão, permitindo que a espanhola abrisse 5/0 no primeiro set, que foi vencido por 6/3. A reação veio na segunda parcial, quando Kvitova salvou os quatro break points de Muguruza e converteu um para triunfar por 6/3.

O terceiro set teve roteiro parecido. Dessa vez, Kvitova se safou nas três vezes em que teve o seu saque ameaçado e conseguiu uma quebra de serviço para fazer 6/4. Assim, fechou o jogo e assegurou o título do Torneio de Doha, além de ter ampliado a sua invencibilidade para 13 duelos.

Kvitova também passou a somar 22 títulos na sua carreira, sendo quatro de nível Premier - nesse último, havia passado por Caroline Wozniacki, Julia Goerges e Elina Svitolina nas rodadas anteriores.