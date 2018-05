Kvitova bate algoz de Halep e buscará tri inédito em Madri contra holandesa

Petra Kvitova venceu Karolina Pliskova no duelo 100% checo das semifinais do Torneio de Madri, nesta sexta-feira, e lutará por um inédito tricampeonato na chave feminina de simples da competição realizada em quadras de saibro. A tenista derrotou a sua compatriota por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, e avançou para voltar a conquistar o título que anteriormente faturou em 2011 e 2015 na capital espanhola.

Atual sexta colocado do ranking mundial, Pliskova vinha de uma expressiva vitória sobre a romena Simona Halep, atual bicampeã em Madri e líder da WTA. Porém, acabou sendo batida por Kvitova, hoje 10ª tenista do mundo, que confirmou o retrospecto positivo contra a sua compatriota.

Essa foi a terceira vitória de Kvitova em três duelos contra Pliskova, que antes deste reencontro entre as duas havia sido superada nos torneio de Wuhan, em 2014, e de Sydney, em 2015, nas duas ocasiões em quadra dura.

A adversária da checa na decisão marcada para este sábado será a surpresa holandesa Kiki Bertens, 20ª colocada do ranking mundial, que na outra semifinal desta sexta-feira arrasou a francesa Caroline Garcia, sétima cabeça de chave, por duplo 6/2.

Antes de atropelar nesta sexta, Bertens havia surpreendido a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual vice-líder da WTA, nas oitavas de final, e em seguida despachou nas quartas de final a russa Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo.

Grande surpresa desta edição do Torneio de Madri, a holandesa de 26 anos de idade nunca sequer tinha avançado à semifinal de um evento de nível Premier como este realizado na capital espanhola. Mas ela já ganhou cinco títulos no circuito da WTA e agora tenta surpreender Kvitova para triunfar neste grande evento que serve de preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa no dia 27, em Paris.