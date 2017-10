Kvitova atropela Wozniacki e vai encarar algoz de Muguruza no Torneio de Pequim

Em duelo entre duas velhas conhecidas do circuito profissional, Petra Kvitova fez valer a sua experiência em embates contra Caroline Wozniacki, nesta quinta-feira, para garantir classificação nas quartas de final do Torneio de Pequim. A tenista checa superou a dinamarquesa por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e agora poderá lutar por uma vaga na semifinal da competição de nível Premier da WTA nesta sexta.

Apenas a 12ª cabeça de chave da competição chinesa, Kvitova conquistou a sua sétima vitória em 12 confrontos com Wozniacki, quinta pré-classificada na China e atual sexta colocada do ranking mundial. As duas medem forças em torneios da elite desde 2009, sendo que a checa levou a melhor nos três últimos jogos entre elas, sendo o primeiro deles no Torneio de New Haven de 2015, antes de voltar a derrotá-la na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro.

Assim, a checa também avançou para encarar na próxima fase a sua compatriota Barbora Strycova, que em outra partida desta quinta-feira eliminou a australiana Daria Gavrilova com parciais de 6/0 e 6/4. Antes disso, em sua estreia, Strycova foi a responsável pela surpreendente eliminação da espanhola Garbiñe Muguruza, atual líder do ranking mundial, que teve seu desempenho prejudicado por uma forte gripe na última segunda-feira.

Neste reencontro com Wozniacki, Kvitova foi dominante e liquidou a partida em apenas 1h13min. Ela confirmou todos os seus saques e aproveitou quatro das oito chances que teve de quebrar o saque da dinamarquesa. Para completar, a checa contabilizou oito aces e ganhou 87% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque.

SVITOLINA AVANÇA E PLISKOVA CAI - Em outro duelo realizado nesta quinta-feira, a ucraniana Eliana Svitolina fez valer a sua condição de terceira cabeça de chave ao derrotar a russa Elena Vesnina por 6/2 e 7/5. Assim, foi às quartas de final e terá como próxima rival Caroline Garcia, que arrasou Alize Cornet por 6/2 e 6/1 no duelo francês desta terceira rodada em Pequim.

Já a checa Karolina Pliskova não conseguiu justificar o status de quarta pré-classificada ao ser eliminada nesta quinta pela romena Sorana Cirstea, que venceu a favorita com parciais de 6/1 e 7/5. Agora, em jogo que valerá vaga nas semifinais, Cirstea terá pela frente a letã Jelena Ostapenko, nona cabeça de chave, que em outro duelo do dia contou com a desistência da chinesa Shuai Peng, por motivo de lesão, quando vencia o primeiro set por 3/0.

DUAS PELO TOPO - Com a queda de Pliskova, quarta tenista do ranking mundial, agora apenas duas tenistas têm chances de tomar a liderança de Muguruza durante o Torneio de Pequim. Uma delas é a romena Simona Halep, atual número 2 da WTA, que avançou às quartas de final na última quarta-feira. A outra é Svitolina, a terceira colocada, que só poderá assumir o topo do ranking se ficar com o título na China.

Já Halep pode se tornar a número 1 da WTA até com um vice-campeonato em Pequim. Isso desde que isso não ocorra em uma possível decisão com Svitolina. Outra que aspirava o topo nesta semana, Pliskova precisava ser campeã para alcançar este status na WTA.

Responsável pela eliminação da russa Maria Sharapova na última quarta-feira, Halep vai enfrentar Daria Kasatkina, também da Rússia, nesta sexta pelas quartas de final.

Veja Também

Comentários