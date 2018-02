Kvitova atropela atual campeã na final e fatura o título em São Petersburgo

A checa Petra Kvitova faturou neste domingo o título do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. A número 29 do ranking, que só entrou na competição através de um convite, surpreendeu na decisão a atual campeã, a francesa Kristina Mladenovic, e levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Kvitova atropelou a número 10 do ranking sem qualquer dificuldade, em apenas 1h05min de partida. Este foi o 21º título de simples da checa no circuito, sendo apenas o primeiro nesta temporada. Ela não levantava um troféu desde junho do ano passado, quando foi campeã em Birmingham.

Mas o jejum teve fim neste domingo, e com tranquilidade. Kvitova impôs seu jogo desde o início e atacou o serviço de Mladenovic. Desta forma, aproveitou quatro dos oito break points que teve. A checa também foi segura quando sacou e não cedeu sequer uma quebra para a adversária.

Com a conquista, Kvitova deverá ganhar posições no ranking da WTA e se aproximar do Top 10. Pior para Mladenovic, que não conseguiu repetir a grande campanha da temporada passada, quando conquistou em São Petersburgo seu único título de simples da carreira.

TAIWAN - O Torneio de Taiwan também conheceu neste domingo sua campeã na edição 2018. A húngara Timea Babos, cabeça de chave número 4, teve mais dificuldade do que Kvitova, mas ficou com o troféu depois de confirmar o favoritismo na decisão diante da ucraniana Kateryna Kozlova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Babos chegou a levar um susto no primeiro set, quando teve o saque quebrado em duas oportunidades, mas reagiu, soube atacar o serviço adversário e aproveitou cinco dos sete break points que teve. Assim, a húngara faturou o terceiro título de simples da carreira. Já Kozlova perdeu a chance de levantar um troféu pela primeira vez.