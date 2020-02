Kubica surpreende com a Alfa Romeo e lidera dia de testes da F-1 em Barcelona

A melhor marca de Kubica, que é piloto reserva na equipe italiana, foi conseguida nas quatro horas de treinamento do período da manhã - Foto: Williams

A segunda semana de testes na pré-temporada da Formula 1 começou nesta quarta-feira com uma surpresa no circuito da Catalunha, em Barcelona. Com o tempo de 1min16s942, obtido na atividade da manhã, o polonês Robert Kubica foi o mais rápido do dia com a sua Alfa Romeo e deixou as grandes equipes - casos de Mercedes, Ferrari e Red Bull - para trás.

A melhor marca de Kubica, que é piloto reserva na equipe italiana, foi conseguida nas quatro horas de treinamento do período da manhã, quando todos mostraram preocupação com velocidade. À tarde, tudo mudou e as escuderias voltaram as atenções para a durabilidade e confiabilidade de seus carros, preferindo fazer simulações de corrida. A quarta-feira teve nada menos que 19 pilotos na pista e apenas o francês Romain Grosjean, da Haas, fazendo as oito horas completas.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais veloz do período da tarde com 1min17s347 e assim ficou com a segunda colocação do dia. Ele obteve esse tempo na parte final da atividade, pouco à frente do mexicano Sergio Perez, da Racing Point, que fez 1min17s428, antes de ajudar a encerrar o treinamento mais cedo ao parar na pista ao mesmo tempo que Daniil Kvyat.

O russo da Alpha Tauri teve um bom desempenho e ficou em quarto com 1min17s456, mostrando que a equipe não está muito longe da matriz Red Bull. Tanto que na sequência da classificação geral vieram o francês Pierre Gasly, companheiro de Kvyat, e o tailandês Alexander Albon, colega de Verstappen.

Ao contrário do que aconteceu em dois dias de pré-temporada na semana passada, a Mercedes não se destacou. O inglês Lewis Hamilton obteve apenas o sétimo melhor tempo desta quarta-feira, com 1min17s652, enquanto que o finlandês Valtteri Bottas foi o nono com 1min18s100.

O alemão Sebastian Vettel foi o 10.º com sua Ferrari, à frente do companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, que ficou com a 13.ª posição.

As atividades de pista continuam nesta quinta-feira com mais duas sessões - pela manhã e à tarde - no circuito da Catalunha. O mesmo acontecerá na sexta, último dia desta semana final de pré-temporada da Fórmula 1. O campeonato começa no dia 15 de março com a realização do GP da Austrália, em Melbourne.