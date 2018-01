Konta e Svitolina avançam na estreia no Torneio de Brisbane

A britânica Johanna Konta, a número 9 do mundo, abriu sua temporada com uma difícil vitória por 4/6, 6/4 e 6/3 sobre a norte-americana Madison Keys, finalista do US Open e 19ª colocada no ranking da WTA, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Torneio de Brisbane.

Konta estreou com vitória no evento preparatório para o Aberto da Austrália depois de perder suas últimas quatro partidas em 2017, incluindo a eliminação na primeira rodada do US Open. Após ser batida no primeiro set, Konta reagiu e conseguiu quebras de serviço decisivas no começo da segunda e da terceira parcial, fechando o jogo no seu segundo match point ao quebrar o serviço da oponente.

Keys, que disputou apenas o seu segundo jogo após a grande participação no US Open, disparou 11 aces e 37 winners, mas também cometeu 38 erros não-forçados na Pat Rafter Arena diante de Konta, que agora vai encarar a sérvia Ajla Tomljanovic.

Em 1 hora e 28 minutos, a ucraniana Elina Svitolina, a número 6 do mundo, superou a espanhola Carla Suárez Navarro, 40ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/4, e agora terá pela frente a croata Anna Konjuh (44ª).

Número 11 do mundo, a francesa Kristina Mladenovic foi eliminada na sua estreia em Brisbane ao perder de virada para a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich (88ª) por 1/6, 6/3 e 7/5, sofrendo a 13ª derrota consecutiva. A próxima rival de Sasnovich será a estoniana Anett Kontaveit.

A ucraniana Lesia Tsurenko e a estoniana Kaia Kanepi venceram e vão duelar nas oitavas de final. E os jogos desta segunda-feira também definiram que a norte-americana Catherine Bellis será a adversária de estreia da checa Karolina Pliskova, enquanto a romena Sorana Cirstea vai encarar a letã Anastasija Sevastova nas oitavas de final. Com uma virose, a checa Petra Kvitova, duas vezes campeã de Wimbledon, desistiu de jogar em Brisbane.