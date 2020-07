Klopp garante Liverpool motivado na próxima temporada e elogia Guardiola

O Liverpool encerrou um jejum de 30 anos na última semana ao voltar a conquistar o título do Campeonato Inglês, mas não vai se contentar com isso. Quem garantiu foi o técnico Jürgen Klopp, prometendo que o time não será "caçado" na próxima temporada, buscando o bicampeonato nacional.

Embora o Manchester City tenha faturado o título por duas temporada consecutivas antes de ser destronado pelo Liverpool, o feito é raro na Inglaterra e havia ficado sem acontecer por dez anos.

"Não defenderemos o título no próximo ano, atacaremos o próximo", disse o treinador alemão em uma entrevista coletiva virtual. "Sentimos que estamos no meio de algo que não está no final de alguma coisa. Será o fim de algo quando terminarmos as nossas carreiras, esse será o fim deste período", acrescentou. "Eu não me sinto completamente satisfeito, honestamente. É apenas mais um passo, um incrivelmente grande, mas não é a única coisa que eu quero falar aos jogadores quando nos encontrarmos daqui a 20 anos".

Ao comentar a possibilidade de briga pelo título, Klopp exaltou a competitividade do futebol inglês. "É óbvio que o City é um time excelente, o United está em excelente forma e o Chelsea está realmente se montando bem, fazendo negócios interessantes. O Tottenham não dorme, o Arsenal não dorme, tem o Leicester, existem muitas equipes", disse.

Nesta quinta-feira, o Liverpool vai visitar o segundo colocado Manchester City, fora de casa, em mais um encontro de Klopp com Pep Guardiola. E o alemão voltou a elogiar o treinador espanhol. "Ele é um cara excepcional. Eu o respeito muito. Normalmente não temos muito contato durante a temporada. Ele é um concorrente e ele sempre quer vencer e sabe aceitar derrotas quando perde. Eu tive que aprender isso com mais frequência do que ele", comentou.