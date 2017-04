Kits do 2º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike serão entregues no feriado de Tiradentes

A prova desportiva de longa distância é promovida pela equipe "Atitude Aventuras & Desafios" e contará com as categorias Pró (96 KM), Sport (54 KM ) e pela primeira vez, a Turismo (25 KM), voltada para ciclistas iniciantes / Divulgação

No próximo sábado (22), cerca de 800 atletas de vários estados brasileiros, entre eles, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe e Goiás e do país vizinho, Paraguai, participarão do 2º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike.

A prova desportiva de longa distância é promovida pela equipe "Atitude Aventuras & Desafios" e contará com as categorias Pró (96 KM), Sport (54 KM ) e pela primeira vez, a Turismo (25 KM), voltada para ciclistas iniciantes.

Os kits dos atletas inscritos serão entregues na sexta-feira, dia 21 de abril (feriado de Tiradentes), das 10h00 às 20h30, na Concha Acústica da Praça Central do município de Bodoquena. No mesmo local, das 19h00 às 19h45 haverá um briefing para todas as categorias, com orientações importantes para o dia da prova.

Para retirar o kit é preciso a apresentação de documento oficial com foto e a assinatura do Termo de Responsabilidade. O kit também poderá ser retirado por terceiros. Neste caso, será obrigatória a apresentação da cópia de identidade do atleta inscrito e uma autorização assinada pelo mesmo.

Cada atleta inscrito receberá uma sacola esportiva; 01 camisa de ciclismo; 01 garrafa squezze; placa de identificação; guia do atleta, com informações sobre o evento, pontos de apoio, informações turísticas e anúncios dos parceiros; seguro atleta durante o evento e pulseira de identificação.

Giordanni Carlin, integrante da “Atitude Aventuras & Desafios” ressalta que os kits não serão entregues fora do horário divulgado. “Para evitar transtorno e atraso no dia da prova, os kits serão entregues somente na data e horário programado. É importante estar atento”, falou.

Clique no link para baixar o TERMO DE RESPONSABILIDADE: http://migre.me/wtfGW

Clique no link para baixar a AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIROS: http://migre.me/wtfHY

Prova

O 2º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike acontece no próximo sábado, dia 22 de abril, e será realizado em meio a maior reserva de Mata Atlântica do interior do Brasil.

A prova desportiva na modalidade de mountain bike maratona (longa distância), com um estilo off-road (estradas pavimentadas, estradas de chão, trilhas em morros e matas), contará com mais de 800 atletas inscritos.

O evento que já faz parte do calendário da Federação MS de Ciclismo, valendo pontos para o ranking estadual para atletas federados.

