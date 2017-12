Kevin Anderson conquista título de torneio de exibição em Abu Dabi

O sul-africano Kevin Anderson conquistou neste sábado o título do Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição realizado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na decisão, o número 14 do mundo derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut, o 20º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/0).

Vice-campeão do US Open em 2017, Anderson encerrou a sua participação no evento em Abu Dabi, realizado em quadra dura, sem perder sequer um set. Na sua vitoriosa campanha, o sul-africano também passou pelo espanhol Pablo Carreño Busta (6/3 e 7/6) e o austríaco Dominic Thiem (7/6 e 6/4).

Assim, Anderson chegará embalado para a sua primeira competição em 2018. Nos próximos dias, o sul-africano vai iniciar a sua participação no Torneio de Pune, na Índia, contra adversário ainda a ser definido. Ele é o segundo cabeça de chave do evento de nível ATP 250 e que até 2017 era realizado em Chennai.

O evento em Abu Dabi não teve um jogo valendo o terceiro lugar, pois o sérvio Novak Djokovic desistiu quando estava previsto para fazer uma das semifinais, com Bautista Agut, por causa de uma lesão no cotovelo. Assim, essa posição ficou com Thiem.

Ainda assim, os organizadores conseguiram programar e realizar uma outra partida de simples envolvendo o austríaco. E ele passou por Carreño Busta, batido por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.