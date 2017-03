Kerber vence norte-americana e vai encarar japonesa nas oitavas de final em Miami

Atual líder do ranking mundial feminino do tênis, Angelique Kerber sofreu um pouco, mas confirmou favoritismo neste domingo para garantir vaga nas oitavas de final do Torneio de Miami. A alemã avançou ao derrotar a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h29min de confronto nos Estados Unidos.

Com isso, Kerber se credenciou para enfrentar na próxima fase a japonesa Risa Ozaki, que em outro duelo do dia eliminou a alemã Julia Goerges por 7/6 (7/5) e 6/3.

Embora tenha vencido o seu jogo em sets diretos neste domingo, a número 1 do mundo chegou a ter o seu saque quebrado por três vezes pela atual 61ª colocada da ATP. A alemã, porém, compensou o fato ao converter cinco de 12 break points.

Foi a primeira vez que Kerber enfrentou Rogers, sendo que também irá travar um duelo inédito com Risa Ozaki, hoje a 87ª colocada da WTA, nas oitavas de final.

VENUS X KUZNETSOVA NAS OITAVAS - Outra tenista que garantiu vaga nas oitavas de final em jogo disputado neste domingo foi a russa Svetlana Kuznetsova. Vice-campeã em Indian Wells há uma semana, ela avançou ao derrotar a norte-americana Taylor Townsend por 6/4 e 6/2.

Assim, Kuznetsova irá travar nas oitavas de final um interessante confronto com a norte-americana Venus Williams, 11ª cabeça de chave e atual 12ª colocada do ranking, que em outra partida do dia arrasou a romena Patricia Tig por 6/3 e 6/0.

Outras duas pré-classificadas que asseguram lugar nas oitavas de final em Miami neste domingo foram a britânica Johanna Konta e a australiana Samantha Stosur. Listada como décima favorita, Konta superou a francesa Pauline Parmentier por 6/4 e 6/0, enquanto a 14ª cabeça de chave eliminou a chinesa Shuai Peng, de virada, com 4/6, 6/3 e 7/5.

Veja Também

Comentários