Kerber vence japonesa e espera por Venus ou Kuznetsova nas quartas em Miami

Atual líder do ranking mundial, Angelique Kerber não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo nesta segunda-feira e assegurar classificação às quartas de final do Torneio de Miami. A tenista alemã avançou ao vencer a japonesa Risa Ozaki por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h02min de duelo.

Cabeça de chave número 1 do torneio norte-americano disputado em quadras duras, Kerber assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora do interessante confronto entre a norte-americana Venus Williams e a russa Svetlana Kuznetsova, previsto para fechar a programação de duelos da chave feminina de simples desta segunda-feira.

Foi a primeira vez que Kerber enfrentou Ozaki, atual 87ª colocada do ranking da WTA, no circuito profissional. A japonesa, por sinal, chegou a apresentar alguma resistência ao favoritismo da alemã ao conquistar duas quebras de saque no duelo. A número 1 do mundo, porém, converteu seis de 13 break points para encaminhar a sua vitória de forma rápida.

Em outro jogo encerrado há pouco em Miami, a croata Mirjana Lucic-Baroni também assegurou classificação às quartas de final ao derrotar a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Assim, Lucic-Baroni avançou para encarar na próxima fase a checa Karolina Pliskova, segunda cabeça de chave, que horas mais cedo passou pela sua compatriota Barbora Strycova, também por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

