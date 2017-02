Kerber passa por compatriota na estreia em Dubai; Pliskova cai para francesa

A alemã Angelique Kerber não teve trabalho para estrear com vitória no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Depois de folgar na primeira rodada, a número 2 do mundo confirmou o favoritismo ao derrotar nesta terça-feira sua compatriota Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Kerber precisou de apenas 1h18min para passar por Barthel. A cabeça de chave número 1 fez valer sua superioridade no ranking da WTA, ao derrotar a 109.ª colocada do mundo. Para vencer, a favorita aproveitou cinco dos 10 break points que teve a seu favor.

Agora, Kerber terá pela frente nas oitavas de final a porto-riquenha Monica Puig. A número 42 do ranking foi uma das surpresas desta terça-feira ao derrotar a cabeça de chave número 15 do torneio, a francesa Caroline Garcia, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/2.

Se a maior favorita ao título venceu na estreia, a segunda cabeça de chave em Dubai não teve a mesma sorte e foi eliminada logo de cara. Número 3 do mundo, a checa Karolina Pliskova foi atropelada pela francesa Kristina Mladenovic e caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h15min de jogo.

Número 31 do mundo, Mladenovic ignorou o favoritismo da adversária e arrancou para a vitória com golpes potentes, minando o serviço de Pliskova. Agora, a francesa vai encarar nas oitavas de final a chinesa Qiang Wang, número 76 do mundo, que eliminou nesta terça a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Outras duas das principais favoritas ao título em Dubai foram eliminadas precocemente nesta terça. Número 5 do mundo, a eslovaca Dominika Cibulkova perdeu para a russa Ekaterina Makarova, 37.ª, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/2. Já a espanhola Garbiñe Muguruza, sétima do mundo, perdia por 4 a 1 o primeiro set para a ucraniana Kateryna Bondarenko, número 79, quando precisou abandonar por lesão.

Ainda nesta terça, Agnieszka Radwanska confirmou o favoritismo e chegou às oitavas. Quarta cabeça de chave, a número 6 do mundo passou com tranquilidade pela belga Elise Mertens, 80.ª do ranking, por 2 sets a 0: 6/3 e 6/2. Agora, ela vai encarar a norte-americana Catherine Bellis, que bateu a alemã Laura Siegemund em dois sets, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3).

Outras cabeças de chave que se classificaram nesta terça foram a ucraniana Elina Svitolina (sétima), a russa Elena Vesnina (oitava) e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (décima). Por outro lado, a checa Barbora Strycova (nona) e a australiana Samantha Stosur (12.ª) foram eliminadas.

Veja Também

Comentários