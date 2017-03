Kerber massacra Petkovic na estreia em Indian Wells

A alemã Angelique Kerber sobrou no seu jogo de estreia no Torneio de Indian Wells. Neste sábado, a número 2 do mundo não teve qualquer problema para avançar à terceira rodada, tanto que precisou de apenas 58 minutos para bater a compatriota Andrea Petkovic, 79ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

No primeiro set da partida, Kerber conseguiu quebras de serviço no game inicial e também no sétimo, fechando a parcial em 6/2. Já no segundo, Petkovic até confirmou o seu primeiro game de serviço, mas depois perdeu seis seguidos, para ser batida por 6/1.

Assim, Kerber ampliou para 8 a 3 a sua vantagem no confronto direto com Petkovic. E a sua próxima rival em Indian Wells vai ser a francesa Pauline Parmentier, número 62 do mundo, que derrotou a casaque Yulia Putintseva (31ª) por 6/2 e 6/3.

A polonesa Agnieszka Radwanska, número 6 do mundo, bateu a espanhola Sara Sorribes Tormo, apenas a 105ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora ela vai medir forças com a chinesa Shuai Peng.

Número 9 do mundo, a norte-americano Madison Keys superou neste sábado a colombiana Mariana Duque Mariño, a 112ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Na terceira rodada, ela terá pela frente a japonesa Naomi Osaka (52ª), que fez 6/4 e 6/2 na chinesa Shuai Zhang.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 14 do mundo, superou a polonesa Magda Linette (80ª) por 6/3 e 6/0. Ela agora vai duelar com a checa Katerina Siniakova (42ª), que fez 6/3 e 7/5 na espanhola Carla Suárez Navarro.

Já a australiana Samantha Stosur, número 18 do mundo, caiu em Indian Wells ao perder para a alemã Julia Goerges (50ª) por 4/6, 6/4 e 6/4. Além disso, a francesa Kristina Mladenovic também avançou neste sábado para a terceira rodada em Indian Wells.

Veja Também

Comentários