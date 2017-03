Kerber e Venus vencem e vão às oitavas em Indian Wells; Halep é eliminada

Duas das principais tenistas que estiveram em ação em jogos já encerrados nesta segunda-feira nos Estados Unidos, Angelique Kerber e Venus Williams garantiram classificação às oitavas de final do Torneio de Indian Wells. Prestes a reassumir a ponta do ranking mundial, o que será confirmado na próxima atualização da listagem da WTA, a tenista alemã sofreu muito, mas venceu a francesa Pauline Parmentier por 2 sets a 0, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/5. Já Venus teve bem mais facilidade para avançar ao superar a checa Lucie Safavorta por 6/4 e 6/2.

Segunda cabeça de chave da importante competição realizada em quadras duras nos Estados Unidos, Kerber assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a russa Elena Vesnina, 14ª pré-classificada, que em outro duelo do dia passou pela húngara Timea Babos com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4.

Kerber, porém, precisou encarar uma batalha de 2h33min diante da atual 62ª colocada da WTA para seguir em frente no torneio norte-americano. Nesta segunda, ela chegou a ficar a um game da derrota, mas conseguiu reagir e confirmou favoritismo.

Isso em um confronto marcado pela instabilidade das duas tenistas, pois cada uma delas sofreu sete quebras de saque. Assim, o que pesou no fim foi a maior eficiência da alemã nos momentos decisivos que a determinaram como vencedora do duelo.

Já Venus Williams agora espera pela definição da vencedora da partida entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a chinesa Shuai Peng, também programado para acontecer na noite desta segunda-feira em Indian Wells.

Para se garantir nas oitavas, a 12ª cabeça de chave em Indian Wells despachou Safarova em apenas 1h12min. A tenista da casa teve o seu serviço quebrado por apenas uma vez na partida e converteu quatro de 11 break points para encaminhar o triunfo em sets diretos.

HALEP CAI - Em outro jogo já encerrado nesta segunda-feira nos Estados Unidos, a romena Simona Halep acabou decepcionando e foi eliminada. Quarta cabeça de chave, ela foi batida pela francesa Kristina Mladenovic, a 28ª pré-classificada, por duplo 6/3.

Com o triunfo expressivo, a tenista da França foi às oitavas de final e terá como próxima adversária a norte-americana Lauren Davis, que em outro duelo do dia eliminou a alemã Julia Goerges com parciais de 6/1 e 6/4.

