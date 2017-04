Kerber é surpreendida por francesa e cai na estreia em Stuttgart; Pliskova avança

A alemã Angelique Kerber foi eliminada precocemente do Torneio de Stuttgart. Principal favorita ao título no saibro alemão, a número 2 do mundo foi surpreendida nesta quinta-feira pela francesa Kristina Mladenovic e caiu logo na estreia ao perder por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Número 19 do mundo, Mladenovic precisou de apenas pouco mais de uma hora e meia para despachar Kerber e confirmar a zebra. Ela se aproveitou do dia ruim da adversária no serviço para conseguir quatro quebras que lhe deram boa vantagem para fechar a partida sem maiores dificuldades.

De quebra, Mladenovic venceu Kerber pela primeira vez, após cair diante da adversária nos três confrontos prévios entre elas. Agora, ela terá pela frente a espanhola Carla Suárez Navarro, ex-Top 10, que bateu a russa Elena Vesnina também nesta quinta-feira.

A derrota também foi mais uma decepção para Kerber, que ainda não foi campeã nesta temporada. Com um ano bem abaixo do esperado, ela já perdeu a ponta do ranking para Serena Williams, que sequer vem atuando, e pode cair ainda mais em breve.

PLISKOVA - Se Kerber perdeu, Karolina Pliskova confirmou o favoritismo nesta quinta-feira para alcançar as quartas de final do Torneio de Stuttgart. Cabeça de chave número 2, a terceira colocada do ranking suou no início, mas passou pela norte-americana Coco Vandeweghe por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.

Foi necessária 1h42min de partida para que Pliskova impusesse sua superioridade diante da número 23 do mundo. A checa chegou a sofrer no serviço e cedeu duas quebras à adversária, mas se recuperou na reta final e confirmou o break point decisivo para vencer.

Com a classificação, Pliskova terá pela frente nas quartas de final a alemã Laura Siegemund, apenas número 49 do ranking, que surpreendeu nesta quinta a russa Svetlana Kuznetsova, oitava cabeça de chave.

ISTAMBUL - No Torneio de Istambul, a favorita Elina Svitolina segue sem problemas em busca do título. Cabeça de chave número 1, a ucraniana avançou às quartas de final nesta quinta-feira ao eliminar na segunda rodada a romena Alexandra Cadantu por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Número 13 do mundo, Svitolina precisou de uma hora e meia para passar pela 292.ª colocada do ranking. Com a classificação, ela vai encarar nas quartas outra romena, Sorana Cirstea, que derrotou na quarta a grega Maria Sakkari.

Já a cabeça de chave número 2 do torneio, a húngara Timea Babos foi surpreendida nesta quinta e caiu diante da tunisiana Cagla Buyukakcay por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Sexta favorita em Istambul, a belga Elise Mertens avançou às quartas, assim como a eslovaca Jana Cepelova e a tunisiana Basak Eraydin.

Veja Também

Comentários