Kerber confirma retorno à liderança do ranking e Bia entra no Top 100 pela 1ª vez

Mesmo sem brilhar no circuito nas últimas semanas, a tenista alemã Angelique Kerber retomou a liderança do ranking da WTA. Ela desbancou a norte-americana Serena Williams, afastada das competições porque está grávida. A atualização da lista, nesta segunda-feira, traz pela primeira vez a brasileira Beatriz Haddad Maia dentro do Top 100 pela primeira vez na carreira.

Eliminada nas oitavas de final do Torneio de Madri, Kerber chegou aos 7.035 pontos, superando os 6.110 de Serena. A checa Karolina Pliskova segue na terceira posição. Já a quarta colocada agora é a romena Simona Halep. A campeã em Madri deu um salto de quatro lugares no Top 10 e, com seus 5.205 pontos, já começa vislumbrar o topo.

A eslovaca Dominika Cibulkova continua no quinto posto, seguida pela britânica Johanna Konta. Em sétimo lugar está a espanhol Garbiñe Muguruza, a tenista que mais perdeu posições no Top 10. Ela caiu três postos. A russa Svetlana Kuznetsova subiu para o oitavo lugar, enquanto a polonesa Agnieszka Radwanska caiu dois lugares e aparece agora em 9º. Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki ganhou uma colocação e voltou a figurar no Top 10.

Longe da disputa pelas primeiras posições, Bia Haddad obteve grande feito nesta segunda, ao aparecer na 100ª posição. Ela subiu nada menos que 15 colocações ao se sagrar campeã do forte ITF de Cagnes-sur-Mer, com premiação de US$ 100 mil. Foi seu maior título da carreira até agora.

Com o troféu, conquistado neste domingo, ela se tornou a sétima brasileira a entrar no Top 100 do ranking da WTA na história. A entrada nesta lista praticamente garante a brasileira na chave principal de Wimbledon, em julho.

Poderá ser o seu segundo Grand Slam, caso fure o qualifying de Roland Garros e entre na chave principal em Paris, no fim do mês. Para tanto, ela passará os próximos dias treinando na capital francesa, antes do início do quali, marcado para a próxima segunda, dia 22.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking:

1.º - Angelique Kerber (ALE), 7.035 pontos

2.º - Serena Williams (EUA), 6.110

3.º - Karolina Pliskova (RCH), 6.010

4.º - Simona Halep (ROM), 5.205

5.º - Dominika Cibulkova (ESL), 4.480

6.º - Johanna Konta (ING), 4.330

7.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.287

8.º - Svetlana Kuznetzova (RUS), 4.260

9.º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.195

10.º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.915

11.º - Elina Svitolina (UCR), 3.780

12.º - Venus Williams (EUA), 3.752

13.º - Madison Keys (EUA), 3.162

14.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.965

15.º - Elena Vesnina (RUS), 2.875

16.º - Petra Kvitova (RCH), 2.780

17.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.590

18.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.135

19.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.082

20.º - Kiki Bertens (HOL), 2.064

100.º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 598

252.º - Teliana Pereira (BRASIL), 198

292.º - Paula Cristina Gonçalves (BRASIL), 154

410.º - Laura Pigossi (BRASIL), 84

