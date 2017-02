Kerber cai diante de Svitolina em Dubai e perde chance de retomar topo do ranking

Ainda não será na próxima semana que a alemã Angelique Kerber retomará o posto de número 1 do mundo. A tenista da Alemanha perdeu a chance de recuperar a posição ao ser eliminada do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta sexta-feira, diante da ucraniana Elina Svitolina, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

Principal favorita ao título, Kerber se despediu na semifinal. E, para voltar a ser número 1, era necessário faturar o troféu em Dubai. Assim, permanecerá atrás da norte-americana Serena Williams na lista da WTA a ser atualizada na próxima segunda-feira. Serena assumiu o posto no fim de janeiro, ao se sagrar campeã do Aberto da Austrália.

Curiosamente, Svitolina faturou sua terceira vitória seguida sobre Kerber - as duas anteriores quando a rival ainda era a líder do ranking. Com o resultado, a ucraniana empatou o retrospecto contra a alemã, com cinco triunfos para cada tenista.

A nova vitória sobre Kerber rendeu à Svitolina uma vaga na final do Torneio de Dubai. Neste sábado, a ucraniana terá pela frente a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que despachou a letã Anastasija Sevastova por 6/3 e 6/4.

Contra a ex-número 1 do mundo, Svitolina tentará conquistar o sexto título da carreira, sendo o primeiro de nível Premier. Do outro lado, Wozniacki vai buscar o 26º título. A ex-número 1 do mundo segue embalada neste início de temporada, disputando sua segunda final seguida. No fim de semana passado, foi vice-campeã em Doha.

