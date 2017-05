Kerber avança às oitavas em Madri e tem volta ao topo assegurada; Pliskova cai

Com o seu retorno à liderança ao ranking mundial assegurado na atualização seguinte da listagem da WTA, o que irá ocorrer no início da próxima semana, Angelique Kerber se garantiu nas oitavas de final do Torneio de Madri ao vencer a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/5, nesta segunda-feira, pela segunda rodada do importante torneio realizado em quadras de saibro na Espanha.

Atual número 2 do tênis, Kerber assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora do confronto entre a russa Maria Sharapova e a canadense Eugenie Bouchard, também programado para ser disputado nesta segunda na capital espanhola.

Com duas vitórias em dois jogos em Madri, Kerber agora já tem pontuação suficiente para ultrapassar a norte-americana Serena Williams, ausente desta edição do torneio espanhol por estar grávida.

Nesta segunda-feira, porém, a tenista alemã sofreu muito para confirmar o seu favoritismo diante de Siniakova, a atual 37ª colocada da WTA. Ela só foi liquidar a adversária após 1h59min de confronto, no qual chegou a ter o saque quebrado por quatro vezes e ainda levou uma surra de 6/1 no segundo set.

A alemã, entretanto, compensou isso convertendo cinco de nove break points, sendo dois deles na terceira parcial, para confirmar o seu favoritismo.

PLISKOVA CAI - Favoritismo, por sinal, foi o que a checa Karolina Pliskova, atual terceira colocada do ranking mundial, não conseguiu justificar em outro jogo já encerrado pela segunda rodada do Torneio de Madri. Ela caiu diante de Anastasija Sevastova, da Letônia, que ainda venceu de forma contundente ao aplicar duplo 6/3.

Hoje na 22ª posição do ranking, Sevastova confirmou todos os seus saques na partida, salvou seis break points e ainda aproveitou três de sete oportunidades de ganhar games no serviço de Pliskova. Assim, liquidou a adversária em 1h18min e avançou de forma surpreendente às oitavas de final.

Com a expressiva vitória, Sevastova avançou para encarar na próxima fase a ganhadora da partida entre a checa Barbora Strycova e a espanhola Lara Arruabarrena, também programada para esta segunda-feira.

