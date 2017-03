Kazim tem lesão no joelho confirmada e desfalca o Corinthians por um mês

O atacante Kazim sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e será desfalque do Corinthians por cerca de um mês. O jogador turco fará tratamento no centro de recuperação do CT Joaquim Grava e não vai precisar passar por cirurgia, de acordo com a assessoria de imprensa do clube.

O turco se machucou no segundo tempo da partida contra o Luverdense, quinta-feira, no Itaquerão, pela Copa do Brasil. Ele entrou no lugar de Jô e teve duas oportunidades para balançar as redes. Na segunda tentativa, logo em seguida, ocorreu a lesão. Chateado, o jogador nem quis parar para dar entrevista na zona mista, como faz habitualmente.

Sem Kazim e Jô, que deve ser poupado, o técnico Fábio Carille pode escalar Guilherme contra a Ferroviária, domingo, em Araraquara, pelo Paulistão. Assim como aconteceu com Balbuena, o Corinthians não deverá inscrever outro jogador no lugar do atacante.

Por outro lado, Vilson foi cortado e em seu lugar Pedrinho foi inscrito para a disputa do Estadual. Na semana passada, o meia Marquinhos Gabriel passou por uma cirurgia de hérnia que também o deixará longe dos gramados por cerca de um mês.

A definição do time para enfrentar a Ferroviária no domingo deve acontecer no treinamento deste sábado, marcado para começar às 9h30, no CT Joaquim Grava.

