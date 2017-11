Karl-Anthony brilha e Minnesota Timberwolves vence Phoenix Suns na NBA

Com o brilho de Karl-Anthony Towns, o Minnesota Timberwolves voltou a vencer na noite deste domingo, na NBA, e se aproximou dos líderes da Conferência Oeste. Jogando em casa, o Timberwolves derrotou o Phoenix Suns por 119 a 108 e subiu para o quarto lugar da tabela que definirá os classificados aos playoffs.

Karl-Anthony Towns foi o responsável por liderar os anfitriões. Ele anotou 32 pontos e 12 rebotes, registrando seu 16ª "double-double" da carreira na NBA. O pivô teve a companhia de Jimmy Butler, autor de 25 pontos, e Andrew Wiggins, com 21. Taj Gibson também deixou a quadra com um "double-double" de 16 pontos e 14 rebotes.

Pelo Phoenix Suns, o cestinha da partida foi o reserva Mike James. Ele deixou o banco de reservas para anotar 26 pontos. Além disso, contribuiu com cinco rebotes e sete assistências. TJ Warren também se destacou ao registrar 18 pontos e quatro rebotes.

Com o resultado, o Timberwolves chegou a sua 12ª vitória na temporada. Como soma oito derrotas, ocupa o quarto lugar da Conferência Oeste, atrás apenas do líder Houston Rockets, do Golden State e do San Antonio Spurs. Já o Suns é o 13º, com sete triunfos e 14 revezes.

Em situação complicada na temporada, o Chicago Bulls tropeçou mais uma vez na noite deste domingo. Mesmo atuando em casa, o time foi batido pelo Miami Heat por 100 a 93, registrando a quinta derrota consecutiva dos anfitriões. Com o resultado, o Bulls ocupa a última colocação da Conferência Leste.

Jerian Grant, com 24 pontos, foi o destaque do Bulls. Denzel Valentine anotou um "double-double" de 14 pontos e 13 rebotes. Lauri Markkanen repetiu o feito, com 11 pontos e dez rebotes. O brasileiro Cristiano Felício não entrou em quadra.

Do outro lado da quadra, o Miami Heat comandou as ações, sob a liderança de Goran Dragic. Ele registrou 24 pontos, dois rebotes e três assistências. Wayne Ellington contribuiu com 19 pontos e Hassan Whitesite marcou 11 pontos e nove rebotes.

Tentando reagir na temporada, o Miami Heat soma agora dez vitórias e nove derrotas, ocupando o 8º posto do lado Leste.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Chicago Bulls 93 x 100 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 119 x 108 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 88 x 98 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Indiana Pacers x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x Detroit Pistons

New York Knicks x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers