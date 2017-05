Kane marca quatro e Tottenham faz 6 a 1 no Leicester fora de casa

O Tottenham coroou a ótima campanha neste Campeonato Inglês com mais uma goleada, pela penúltima rodada da competição. Nesta quinta-feira, a equipe londrina não tomou conhecimento do atual campeão Leicester e, mesmo fora de casa, disparou um contundente 6 a 1 com grandes atuações de Son e, especialmente, Harry Kane, que marcou quatro gols.

Mesmo sem grandes ambições de ambos os lados, as equipes fizeram um jogo movimentado nesta quinta. Com o vice-campeonato já confirmado, o Tottenham acumulou mais uma ótima atuação, que o levou a 83 pontos. Já o Leicester parou nos 43 pontos e é somente o 11.º colocado.

O triunfo do Tottenham só foi possível pelas grandes exibições de dois de seus principais nomes. Son marcou duas vezes e se tornou o sul-coreano com mais gols em uma temporada no futebol europeu, com 21, superando os 19 de Cha Bum-Kun pelo Bayer Leverkusen em 1985/1986.

Mas o destaque do confronto foi mesmo Kane. O centroavante não deixou por menos, balançou a rede quatro vezes, chegou a 26 gols no Inglês e assumiu a artilharia isolada, agora à frente de Lukaku, do Everton.

Em grande momento, o Tottenham tomou conta do início do jogo nesta quinta e abriu o placar aos 24 minutos. O sul-coreano Heung-Min Son recebeu pela direita, fez grande jogada e tocou para Harry Kane finalizar para a rede.

O gol não diminuiu o ritmo dos londrinos, que seguiram no ataque e marcaram pela segunda vez aos 35 minutos. Wanyama tocou para Dele Alli, que acionou Son com belo toque por cima da zaga. O sul-coreano mostrou qualidade para bater de direita, sem deixar a bola cair, e fez o segundo.

No segundo tempo, o Leicester foi para cima e diminuiu aos 13 minutos. Vardy foi lançado em posição de impedimento e dividiu com Lloris, que saiu de forma atabalhoada da área. Após bate-rebate, a sobra ficou com Chilwell, que teve calma para cortar o zagueiro e bater da meia-lua com o gol praticamente vazio.

Mas não deu nem tempo de comemorar, porque quatro minutos depois, o Tottenham ampliou a vantagem novamente. Alderweireld recebeu pela direita e cruzou. Wanyama escorou para o meio e Kane chegou para cabecear para a rede.

Son, mais uma vez, ampliou aos 25, e com um golaço. Em rápido contra-ataque, ele arrancou pelo meio e cortou Ndidi com um lindo drible. De fora da área, arriscou chute colocado, que parou no canto esquerdo do goleiro. Ainda houve tempo para Kane marcar mais duas vezes para selar o placar, aos 43 e aos 47, coroando sua grande tarde em Leicester.

Veja Também

Comentários