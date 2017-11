Juventus vence, ultrapassa Inter e cola no Napoli; Gerson faz 2 e Roma ganha fora

A Juventus levou um susto ao terminar o primeiro tempo perdendo, mas foi buscar a virada por 2 a 1 sobre o lanterna Benevento, em Turim, neste domingo, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. O resultado levou os atuais hexacampeões nacionais aos 31 pontos, agora apenas um atrás do líder Napoli, que em outro confronto do dia não passou de um empate por 0 a 0 com o Chievo, fora de casa, nesta 12ª rodada.

A equipe de Turim acabou ultrapassando a Inter de Milão, que horas mais cedo sofreu para empatar com o Torino, em casa, e ficou com 30 pontos na terceira posição. Já o Benevento, que acabou de subir à elite nacional, segue como "saco de pancadas" do Italiano. Permanece sem nenhum ponto na competição, com 12 derrotas em 12 partidas.

No duelo em Turim, o Benevento chegou a sonhar com uma improvável vitória ao abrir o placar aos 19 minutos com um gol de Amato Ciciretti e depois conseguir segurar o resultado positivo até o fim deste período do jogo. Na etapa final, porém, a Juventus se livrou do vexame ao marcar duas vezes em um intervalo de menos de dez minutos com o argentino Higuaín empatando aos 12 e depois com o colombiano Juan Cuadrado virando o placar aos 21.

Assim, a Juventus passou a ter chances matemáticas de assumir a liderança do Italiano na 13ª rodada, na qual terá pela frente a Sampdoria, fora de casa, no próximo dia 19. No dia anterior, o Napoli trava clássico com o Milan, em Nápoles.

GERSON FAZ 2 - O meia Gerson, ex-Fluminense, brilhou neste domingo ao marcar dois gols e ser decisivo para a Roma vencer a Fiorentina por 4 a 2, em Florença. O bom resultado fez a equipe da capital nacional chegar aos 27 pontos na quinta posição da tabela, enquanto o adversário derrotado estacionou nos 16 e ocupa a oitava colocação.

Gerson fez os dois primeiros gols da Roma na partida. Aos 5 minutos, ele completou uma assistência de El Sharaawy para fazer 1 a 0, mas logo em seguida, aos 9, Jordan Veretout empatou para os anfitriões. Depois, aos 30, Gerson recebeu de Gonalons para ampliar o placar. Essas foram, por sinal, as duas primeiras bolas na rede do brasileiro com a camisa do seu novo clube.

Ainda na primeira etapa, Giovanni Simeone empatou para a Roma aos 39. No segundo tempo, entretanto, Konstantinos Manolas marcou aos 15 e o argentino Perotti fez aos 42 para decretar o triunfo dos visitantes, que assim ganharam moral antes de encararem o clássico com a Lazio, no próximo dia 18, pela 13ª rodada. Já a Fiorentina buscará a reabilitação no dia 19, contra o SPAL, fora de casa.

JOGO DA LAZIO É ADIADO - Próxima rival da Roma, a Lazio teve o jogo que faria contra a Udinese neste domingo no Estádio Olímpico da capital nacional adiado por causa de uma forte e constante tempestade, que deixou as condições do campo impraticáveis para o futebol. A nova data do confronto ainda será confirmada pelos organizadores do Italiano.

A Lazio ocupa a quarta posição do torneio nacional, com 28 pontos, e terá a chance de se igualar à Juventus na vice-liderança em caso de vitória sobre a Udinese, que ocupa apenas o 13º lugar, com 12 pontos.

Em outro duelo já encerrado neste domingo na Itália, o Cagliari respirou em sua luta para se afastar da zona de rebaixamento ao bater o Hellas Verona por 2 a 1, em casa. Assim, chegou aos mesmos 12 pontos da Udinese, mas está em 14º lugar nos critérios de desempate.

Já o Hellas Verona é o penúltimo colocado da tabela, com apenas seis pontos, mesma pontuação do Genoa, o 18º colocado, que encabeça a zona de rebaixamento e no último sábado foi derrotado por 2 a 0 pela Sampdoria, em casa.