Juventus vence Udinese e pressiona Napoli na disputa pela liderança do Italiano

A Juventus derrotou a Udinese por 2 a 0 neste domingo, em casa, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano. O time alvinegro foi a 71 pontos e abriu dois de vantagem sobre o Napoli, que entrará em campo às 16h45 para enfrentar a Inter de Milão, fora de casa, no complemento da 28ª rodada.

Mesmo que seja ultrapassada novamente na tabela, a Juventus ainda estará em vantagem, porque terá um jogo a menos. Na quarta-feira, a equipe receberá o Atalanta em duelo remarcado da 26ª rodada. A Udinese está em 11º lugar, com 33.

Antes de a bola rolar neste domingo, os jogadores das duas equipes se abraçaram no centro do gramado e fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao zagueiro Davide Astori, da Fiorentina, que morreu no último domingo.

Do banco de reserva por ter sido poupado da partida, o goleiro Buffon se emocionou com a homenagem ao amigo e foi às lágrimas. Os dois atuaram juntos na seleção italiana.

Com a bola rolando, o destaque da partida foi o argentino Dybala, que marcou os dois gols do jogo. Seu compatriota Higuaín, no entanto, desperdiçou uma cobrança de pênalti quando o jogo estava 1 a 0 e foi cobrado pelos torcedores, que queriam que Dybala cobrasse.

OUTROS JOGOS - Também neste domingo, a Lazio empatou por 2 a 2 com o Cagliari, fora de casa, e corre o risco de deixar a zona de classificação da Liga dos Campeões. O time visitante é o quarto colocado na tabela, com 53 pontos, dois a mais do que a Inter de Milão. O Cagliari é o 14º, com 26.

O Crotone surpreendeu com uma goleada por 4 a 1 sobre a Sampdoria, em casa. O resultado levou a equipe aos 24 pontos, em 16º lugar, fora da zona de rebaixamento. A Sampdoria desperdiçou a chance de entrar para a zona de classificação da Liga Europa e está em sétimo lugar, com 44 pontos.

O Atalanta, próximo adversário da Juventus, derrotou o Bologna por 1 a 0, fora de casa. O time visitante ocupa a oitava colocação, com 41 pontos e o Bologna é o 12º, com 33. Sassuolo e SPAL 2013 ficaram no 1 a 1 e continuam em situação complicada na classificação. O Sassuolo é o 17º, com 24 pontos. O SPAL abre a zona de rebaixamento, em 18º, também com 24.