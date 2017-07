Juventus supera Roma nos pênaltis após empate por 1 a 1 em amistoso em Nova York

A Juventus encerrou o torneio amistoso International Champions Cup, realizado por vários gigantes do futebol europeu nesta pré-temporada, levando a melhor sobre a Roma na disputa por pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1 com o adversário em clássico realizado no Gillette Stadium, em Nova York, na noite deste domingo.

Atual campeã italiana e vice-campeã europeia, a equipe de Turim abriu o placar do duelo aos 29 minutos do primeiro tempo com um gol de Mario Mandzukic, que completou para as redes uma assistência do brasileiro Alex Sandro e venceu o goleiro Allison, outro jogador do Brasil que esteve em campo.

Na etapa final, porém, a Roma chegou ao empate com um gol de Edin Dzek, também aos 29 minutos, com Edin Dzeko aproveitamento um cruzamento de Aleksandar Kolarov para marcar, forçando a disputa das penalidades.

O resultado fez com que a disputa do confronto ir para as penalidades, acordadas em caso de empate em qualquer jogo deste torneio amistoso, e a Juventus triunfou ao converter todas as suas cobranças, enquanto Marco Tumminello desperdiçou a sua pelo time romano na partida que foi acompanhada por cerca de 33 mil torcedores na casa do New England Patriots, atual campeão da liga de futebol americano (NFL).

Antes deste embate, a Juventus superou neste seu giro norte-americano de pré-temporada o Paris Saint-Germain, por 3 a 2, e foi superado pelo Barcelona, por 2 a 1, no último dia 22, quando Neymar teve grande atuação e marcou os dois gols do time espanhol. Já a Roma havia empatado por 1 a 1 com o PSG e também foi batida pelos adversários nos pênaltis, para em seguida derrotar o Tottenham por 3 a 2, antes de finalmente enfrentar o rival de Turim neste domingo.

OUTROS AMISTOSOS - Com dois do atacante camaronês Aboubakar, um de Jesus Corona e outro de Moussa Marega, o Porto goleou o La Coruña por 4 a 0 em outro amistoso realizado no final do dia de confrontos de preparação pelo mundo. Já o Villarreal derrotou o Levante de virada por 3 a 1, enquanto os duelos Betis x Besiktas e Lyon x Montpellier terminaram empatados por 1 a 1.

