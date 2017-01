Juventus sofre contra a Atalanta, mas vence por 3 a 2 e avança na Copa da Itália

Não foi fácil, mas a Juventus passou na Copa da Itália. Em sua estreia na competição de mata-mata, a equipe de Turim recebeu a Atalanta, a grande surpresa do Campeonato Italiano (está em sexto lugar, brigando por vaga em competições europeias), e sofreu para vencer por 3 a 2, no Juventus Stadium, e se classificar às quartas de final.

Na próxima fase do torneio, em que é a atual campeã, a Juventus terá uma parada dura pela frente. O adversário será conhecido nesta quinta-feira, quando Milan e Torino duelarão no estádio San Siro, em Milão. O primeiro perdeu a última final da Copa da Itália, mas deu o troco ao conquistar a Supercopa Italiana, há duas semanas, em Doha (Catar). E o segundo é o grande rival da cidade de Turim.

Em campo, o técnico Massimiliano Allegri poupou alguns jogadores e deu chance para outros como o centroavante croata Mandzukic. O substituto do argentino Gonzalo Higuaín aproveitou e deixou o seu, o segundo da Juventus, aos 35 minutos do primeiro tempo. Antes, aos 23, o atacante Paul Dybala havia aberto o placar com um belo chute de fora da área.

Na segunda etapa, a Atalanta mostrou a razão de ser a surpresa da temporada na Itália. Foi mais incisiva no ataque e deu trabalho. Konko, aos 26 minutos, marcou um belo gol e diminuiu a desvantagem, mas um pênalti cometido quatro minutos depois atrapalhou os planos. O meia bósnio Pjanic fez 3 a 1 e encaminhou a classificação alvinegra. Latte Lath anotou o segundo do time de Bérgamo, aos 36, mas a reação parou por aí.

Também nesta quarta-feira, a Fiorentina derrotou o Chievo Verona por 1 a 0, no estádio Artemio Francchi, em Florença, e avançou às quartas de final. O rival será o Napoli, que na última terça passou pelo Spezia, da segunda divisão, com a vitória por 3 a 1, em Nápoles.

