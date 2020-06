Juventus só precisa do segundo tempo para golear o Lecce por 4 a 0

A Juventus só precisou do segundo tempo para golear o Lecce, por 4 a 0, nesta sexta-feira, em Turim, na abertura da 28.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe do português Cristiano Ronaldo alcançou os 69 pontos, sete a mais que a Lazio, que joga, neste sábado, em Roma, diante da Fiorentina.

A Juventus começou o jogo desconcentrada diante do Lecce, que, com apenas 25 pontos e na 18.ª colocação, briga com Genoa, Sampdoria e Udinese para fugir do rebaixamento. Com isso, Ríspoli quase abriu o placar para os visitantes, logo aos três minutos.

Cristiano Ronaldo, com a mira um pouco desregulada, teve duas oportunidades, mas falhou. A situação ficou mais complicada para o Lecce, aos 30 minutos, quando Lucioni foi expulso. A partir daí, a Juventus teve mais espaço para impor seu ritmo, mas os gols só vieram na segunda etapa.

Dybala fez o primeiro, após pivô de Cristiano Ronaldo, com um belo chute de canhota no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro brasileiro Gabriel. O astro português deixou sua marca de pênalti, aos 17, e aumentou a vantagem da líder do campeonato.

Aos 38, Cristiano Ronaldo fez toda a jogada e tocou de calcanhar para Higuaín, que bateu forte no alto para fazer 3 a 0. Ainda houve tempo para o bom zagueiro Ligt fechar a goleada, de cabeça, após cruzamento da direita de Douglas Costa.