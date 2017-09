Juventus projeta bom início contra o Barça para superar vice da Liga dos Campeões

A Juventus estreia na edição de 2017/2018 da Liga dos Campeões nesta terça-feira, quando encara o Barcelona no Camp Nou. Na última vez que o time italiano entrou em campo pela competição, caiu na decisão da temporada diante do Real Madrid e teve que se contentar com o vice. Por isso, o técnico Massimiliano Allegri considerou essencial um bom resultado na Catalunha.

"Nós já conquistamos a experiência necessária para jogar este tipo de partida. Amanhã, será nosso primeiro jogo na Liga dos Campeões desde a campanha da temporada passada e a decepção da derrota final. Então, precisamos começar com entusiasmo, desejo e objetivo de ir longe novamente", considerou nesta segunda.

O duelo desta terça também marcará o reencontro entre Barcelona e Juventus. Na edição passada, o time italiano teve pela frente o adversário catalão nas quartas de final e levou a melhor. Para Allegri, porém, o novo embate neste início de caminhada será bem diferente, até pelas alterações nos elencos das equipes.

"Na verdade, é estranho ver o Barcelona com novos jogadores. Eles perderam o Neymar e substituíram com um jovem como o Dembélé, mas ainda hoje são um dos dois melhores times do mundo, ao lado do Real Madrid. A Juventus mudou muito, está melhor, e esta é uma longa história de bom trabalho feito pela organização. Os dois times se movimentaram muito bem", disse.

Maior destaque da Juventus, o atacante Paulo Dybala também viu com bons olhos o momento do clube e projetou um triunfo nesta terça, mesmo atuando no Camp Nou. "Bater o Barcelona é sempre difícil, especialmente em um estádio como esse. Obviamente, no entanto, sempre entramos em campo para vencer e assim o faremos amanhã."

Para o confronto, a Juventus terá o importante desfalque do zagueiro Chiellini, machucado, assim como os meio-campistas Khedira e Marchisio. O defensor Höwedes e o atacante Mandzukic também ficaram de fora da lista de inscritos, que conta com os brasileiros Alex Sandro e Douglas Costa.

