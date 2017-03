Juventus marca no início, vence Sampdoria e mantém boa vantagem na liderança

A Juventus segue brilhando no Campeonato Italiano. Neste domingo, a vítima foi a Sampdoria, diante de sua torcida. O time de Gênova foi batido por 1 a 0, com gol marcado logo aos 7 minutos de jogo. O resultado manteve a ampla vantagem do time de Turim na liderança da competição.

A Juventus, contudo, não vive só de boas notícias. Antes do intervalo da partida, o atacante argentino Dybala se machucou e deixou o gramado mais cedo, virando preocupação para o técnico Massimiliano Allegri e até para a seleção argentina, que fará dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no fim do mês.

Para decidir o jogo deste domingo, a Juventus precisou de apenas sete minutos. Foi o tempo necessário para Asamoah acertar bom cruzamento na área e Cuadrado surgir entre os zagueiros para cabecear com força para as redes.

Daí em diante, Sampdoria e Juventus mostraram equilíbrio nas duas etapas. E os visitantes até correram o risco de levar o empate. O goleiro Buffon garantiu a vitória pelo placar simples, principalmente com boas defesas no segundo tempo.

Com a vitória, a Juventus chegou aos 73 pontos, mantendo os dez de vantagem sobre o Napoli, que mais cedo venceu o Empoli por 3 a 2. A Roma, que ocupava a vice-liderança antes do início da rodada, tem 62, mas ainda enfrentará o Sassuolo neste domingo, diante de sua torcida.

Já a Sampdoria teve encerrada a sequência de sete jogos sem derrotas no Italiano. Com 41 pontos, ocupa o nono lugar da tabela, distante da zona de classificação para as competições europeias.

Também jogando fora de casa neste domingo, a Lazio perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados. Ao ficar no empate sem gols com o Cagliari, o time de capital chegou aos 57 pontos, figurando na quarta colocação.

Já a Atalanta fez a lição de casa ao bater o Pescara por 3 a 0, com dois gols de Alejandro Gomez. O resultado levou a equipe ao sexto posto da tabela, com 55 pontos, logo à frente do Milan, com 53.

A Fiorentina, por sua vez, derrotou o Crotone por 1 a 0, fora de casa, com gol de Nikola Kalinic. E aparece na oitava posição, com 48 pontos. Em outro jogo do Italiano já finalizado, neste domingo, o Bologna goleou o Chievo por 4 a 1. Blerim Dzemaili foi o destaque, com dois gols.

