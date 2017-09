Juventus goleia Torino, mantém 100% e divide a ponta do Italiano com o Napoli

A Juventus não dá refresco ao Napoli na briga pela liderança do Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe ampliou o seu início perfeito no torneio nacional ao vencer com facilidade o Torino por 4 a 0, no clássico de Turim, disputado no Juventus Stadium e válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

O triunfo levou a Juventus aos 18 pontos, mesma pontuação do Napoli, que também venceu neste sábado - aplicou 3 a 2 no SPAL - e ocupa a liderança por ter saldo de gols superior - 17 a 15. O Torino, por sua vez, estacionou nos 11 pontos após sofrer a sua primeira derrota no torneio, na sexta colocação, mas sob risco de ser ultrapassado por vários clubes no complemento da rodada.

A Juventus começou a partida com dois brasileiros entre os titulares - Alex Sandro e Douglas Costa -, enquanto o Torino contou desde o início com Lyanco. E a equipe da casa não demorou para abrir o placar, impondo pressão desde o começo. Aos 16 minutos, Pjanic conseguiu roubada de bola e deu passe para Dybala, que finalizou rasteiro da grande área para fazer 1 a 0.

Logo depois, aos 23, a situação da Juventus ficou ainda melhor, com a expulsão de Baselli por falta dura cometida em Pjanic. A equipe aproveitou e ampliou o placar com mais uma jogada que teve participação direta do bósnio. Dessa vez, Pjanic finalizou da meia-lua após receber passe de Cuadrado, que avançou livre no lance, levando os mandantes a irem ao intervalo vencendo por 2 a 0.

Na etapa final, Pjanic voltou a aparecer aos 12 minutos. Foi ele quem executou o cruzamento para Alex Sandro, de cabeça, marcar o terceiro gol da Juventus, apenas um dia após ser convocado para os últimos dois compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 depois do corte do lesionado Marcelo.

E a Juventus ainda marcou mais uma vez, no último minuto da partida, dessa vez com Dybala. No lance, Pjanic tentou passe para Higuaín, que não conseguiu o domínio. A bola, então, ficou com Dybala, que deu um lindo toque por cima de Sirigu, fechando o placar em 4 a 0.

Embalado pela goleada, a Juventus voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando vai receber o Olympiacos, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Fora das competições europeias, o Torino só atuará novamente em 1º de outubro, em casa, contra o Verona, pelo Italiano.

