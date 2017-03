Juventus fica no empate com a Udinese; Inter faz 5 a 1 com Gabriel no banco

O Campeonato Italiano teve uma rodada agitada neste domingo. A líder Juventus só empatou com a Udinese, fora de casa, tropeçando apenas pela segunda vez no ano. A Inter de Milão novamente não contou com o brasileiro Gabriel, que ficou no banco, mas goleou o Cagliari por 5 a 1, fora de casa. Já em Turim o artilheiro do torneio, Belotti, fez três gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Palermo.

O empate não deve prejudicar a campanha da Juventus para mais um título italiano, mas encerra a sequência de vitórias da equipe, que havia vencido seus últimos 11 compromissos oficiais. O time só perdeu uma vez no ano, para a Fiorentina, em 15 de janeiro. E não empatava uma partida desde 2 de novembro.

Neste domingo, Zapata abriu o placar para o time da casa em Údine, depois de invadir a área pela esquerda, brigando ombro a ombro com Chiellini, e bater na saída de Buffon, aos 37 minutos do primeiro tempo.

O empate da Juventus veio aos 15 do segundo tempo, com Bonucci completando de cabeça a falta batida na área por Dybala. A partida contou com a participação de cinco brasileiros, todos defensores: Felipe, Danilo e Samir pela Udinese, Daniel Alves e Alex Sandro pela Juventus.

Com 67 pontos, a equipe de Turim ainda tem oito de folga sobre a Roma, que no sábado perdeu do Napoli por 2 a 1 em pleno Estádio Olímpico. Todas as três equipes tem 27 partidas, com o Napoli tendo chegado aos 57 pontos faltando 11 rodadas para o encerramento do torneio.

OUTROS JOGOS - Inconstante, a Inter de Milão se recuperou da derrota sofrida para a Roma no domingo passado goleando o Cagliari por 5 a 1 fora de casa. Perisic fez o primeiro e o terceiro gols da Inter. Banega e Icardi (de pênalti) também anotaram gols. Contratado junto à Atalanta na última janela de transferências, Gagliardini fez seu primeiro gol pelo clube.

Com 51 pontos, a Inter de Milão passou Milan e Lazio, que têm 50, e assumiu o quinto lugar, colada na Atalanta, que tem 52 depois de empatar em 0 a 0 com a Fiorentina, mais cedo, em casa. A Itália, porém, tem só três vagas na Liga dos Campeões atualmente. Quarto e quinto colocados vão para a Liga Europa.

Outra disputa acirrada é pela artilharia e agora a competição tem um líder isolado. Belotti fez os três gols da vitória do Torino por 3 a 1 sobre o Palermo, depois de Rispoli abrir o placar, e chegou aos 22. Deixou para trás Dzeko, da Roma, e Higuaín, da Juventus, ambos com 19, além de Mertens, do Napoli, que tem 18, e Icardi, da Inter, que chegou a 17.

Na briga contra o rebaixamento, o Genoa contou com dois gols no finalzinho, aos 44 e 47 minutos, marcados por Ntcham e Hiljemark, para fazer 2 a 0 no Empoli, fora de casa. Em Crotone, o time da casa ficou no 0 a 0 com o Sassuolo.

Agora a ponta de baixo da tabela tem Pescara com 12 pontos, Crotone com 14 e Palermo com 15. Fora da zona de degola aparece o Empoli com 22. Bastante acima deste, aparecem o Bologna, com 28, e o Genoa, com 29.

