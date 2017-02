Juventus confirma venda de Hernanes para clube chinês

Depois de ter seu nome ventilado no São Paulo, Hernanes frustra equipe do Morumbi e vai jogar no futebol chinês. Nesta terça-feira a Juventus confirmou a venda do jogador para o Hebei Fortune pelo valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões). No país asiático, o brasileiro será treinado pelo chileno Manuel Pellegrini, ex-Real Madrid.

Aos 31 anos, Hernanes terá como companheiros estrangeiros em sua nova equipe Aloísio, Lavezzi, Gervinho e Mbia. Vale lembrar que a Superliga Chinesa só permite a utilização de três jogadores de fora da China atuando simultaneamente.

A transferência do brasileiro já era esperada. Quem adiantou para a imprensa a negociação foi o lateral Daniel Alves, que no último fim de semana postou um vídeo nas redes sociais se despedindo do amigo. "Momento profético: quando um irmão se vai para viver algo melhor do que se estava vivendo aqui, não existe tristeza. Lembre-se de que a felicidade de seus irmãos será sempre a sua felicidade".

Com passagens por Lazio, Inter de Milão e Juventus, Hernanes conquistou o Campeonato Italiano na temporada 2015/2016 na Europa. Também faturou duas vezes a Copa da Itália, uma pela Lazio (2012/2013) e outra pela própria Juventus na temporada passada. Com 28 convocações para a seleção brasileira, o meia vai ganhar salários em torno de 6 a 7 milhões de euros (R$ 20 a 23 milhões) por ano, segundo jornais italianos.

