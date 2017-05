Juventus bate o Crotone e celebra sexto título italiano consecutivo

A Juventus mostrou mais uma vez que é mesmo a dona do futebol italiano na atualidade. Neste domingo, a equipe de Turim chegou ao sexto título consecutivo do Campeonato Nacional e fortaleceu sua hegemonia no país ao derrotar o Crotone com facilidade, por 3 a 0, diante de sua torcida.

A uma rodada para o fim, a Juventus não pode mais ser ultrapassada com este resultado. O time de Massimiliano Allegri chegou a 88 pontos, mantendo os quatro de vantagem para a Roma, que ainda sonhava com uma improvável conquista. Já o Crotone está desesperado na luta contra o rebaixamento, em 18.º, com 31 pontos. Para não cair, precisa vencer na última rodada e torcer por um tropeço do Empoli.

A Juventus também segue na briga pela tríplice coroa. A hegemonia no país ganhou força nesta temporada com a conquista também da Copa da Itália. Agora, a luta é para estender esta ótima fase para o continente. No dia 3 de junho, a equipe decide a Liga dos Campeões diante do Real Madrid, em Cardiff.

Neste domingo, diante de um adversário frágil, a Juventus foi para cima e decidiu o resultado ainda no primeiro tempo. Logo aos 12 minutos, Cuadrado avançou pela direita e cruzou. A bola passou por Higuaín, mas não por Mandzukic, que chegou pela esquerda e finalizou para a rede.

Sem qualquer dificuldade, o time da casa foi criando oportunidades, mas só marcou o segundo na bola parada. Aos 38 minutos, Dybala aproveitou falta pela direita e cobrou com perfeição, no ângulo do goleiro, que nada pôde fazer.

Talvez até pensando na decisão da Liga dos Campeões, a Juventus pareceu se poupar no segundo tempo. Com bom toque de bola, os donos da casa administraram o placar e foram embalados pela comemoração da torcida.

Ainda deu tempo para um gol brasileiro em Turim. Aos 38 minutos, Alex Sandro acertou bela cabeçada após escanteio da esquerda e deixou sua marca. Ao apito final, a euforia se transformou em uma grande festa por mais um título, o 33 do campeonato para o clube.

Quem também teve motivos para comemorar neste domingo foi o Milan. O tradicional clube italiano segue longe da disputa por título, mas ao menos garantiu o retorno a uma competição continental. O triunfo sobre o Bologna, por 3 a 0, em casa, confirmou a equipe na próxima edição da Liga Europa.

Precisando do triunfo para ficar com a vaga, o Milan foi para cima no início, mas só definiu o resultado na segunda etapa. Aos 23 minutos, Deulofeu aproveitou assistência de Matias Fernández e marcou. A vitória e a festa da torcida foram confirmadas quatro minutos depois, quando Honda balançou a rede. Ainda houve tempo para Lapadula deixar o seu nos acréscimos.

O resultado levou o Milan a 63 pontos, na sexta colocação, já a quatro da Fiorentina, que não pode mais alcançar o rival. O Bologna, por sua vez, teve desempenho para esquecer na temporada, mas ao menos está garantido na primeira divisão, em 15.º, com 41 pontos.

Outro destaque da rodada ficou por conta do Sassuolo, que recebeu o Cagliari e goleou por 6 a 2. A Atalanta visitou o Empoli e venceu por 1 a 0, enquanto o Genoa fez 2 a 1 no Torino e a Udinese somente empatou com a Sampdoria por 1 a 1.

