Juventude vence e tira o Internacional da liderança da Série B

Depois de seis vitórias consecutivas na Série B, o Internacional foi barrado pelo Juventude neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em um jogo equilibrado, o time da casa levou a melhor e ganhou por 2 a 1, pela 23.ª rodada do da Série B.

O resultado tirou também o time colorado da ponta da classificação. O Inter está agora em segundo lugar, com 42 pontos, dois atrás do América Mineiro, que na sexta-feira venceu o Paysandu por 1 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança. O Juventude subiu para a sexta colocação, com 37 pontos, e agora tem a mesma pontuação do Ceará, que está em quarto.

O jogo começou em alta velocidade, mas com forte marcação de ambos os lados. O Inter tomou a iniciativa do jogo, mas encontrava dificuldade para finalizar. Só ameaçou em chute de Edenilson, aos cinco minutos, defendido pelo goleiro Matheus Caviolli.

O Juventude, que estava mais recuado, no entanto, foi quem abriu o placar. Aos 29, Pará cobrou escanteio e o zagueiro Micael desviou de cabeça. A bola ainda tocou a trave esquerda do goleiro Danilo Fernandes antes de entrar.

O Internacional deu a resposta rapidamente. Três minutos depois, após cobrança de lateral, Leandro Damião lançou Felipe Gutiérrez em velocidade. Ele invadiu a área e tocou por cima do goleiro. Foi o primeiro gol do chileno com a camisa colorada.

Aos 45 minutos, o zagueiro Klaus, do Inter, subiu para cabecear, porém caiu de mau jeito e fraturou o braço esquerdo. O jogador foi substituído por Ernando e encaminhado para o hospital da cidade.

O segundo tempo começou em ritmo mais lento. Aos 36 minutos, Wesley Natã fez o passe de trivela para Yago, que desceu em velocidade, invadiu a grande área e bateu colocado para garantir a vitória.

O Inter ainda ficou praticamente com um jogador a menos em campo, já que o lateral-esquerdo Uendel sofreu uma lesão muscular e o técnico Guto Ferreira havia feito as três substituições permitidas.

O Juventude abre a 24.ª rodada da Série B na terça-feira, às 21h30, diante do Criciúma, em Santa Catarina. O Internacional vai receber no estádio do Beira-Rio o Figueirense, sábado, a partir das 16h30.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 2 X 1 INTERNACIONAL

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Vidal, Domingues, Micael e Pará; Fahel, Lucas, Juninho Silva e Leílson (Yago); Ramon (Wesley Natã) e João Paulo (Mateus Santana). Técnico: Gilmar dal Pozzo.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus (Ernando), Victor Cuesta e Uendel; Charles; Edenílson, Felipe Gutiérrez (Juan), Eduardo Sasha e William Pottker (Nico López); Leandro Damião. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Micael aos 29 e Felipe Gutiérrez aos 32 minutos do primeiro tempo. Yago aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Fahel, Lucas e Juninho Silva (Juventude). Leandro Damião, Felipe Gutiérrez e Klaus (Internacional).

RENDA - R$ 320.050,00.

PÚBLICO - 10.799 pagantes (12.113 total).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

