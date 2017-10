Júnior Dutra encaminha acerto com o Corinthians e causa desconforto no Avaí

O atacante Júnior Dutra está próximo de acertar a sua transferência para o Corinthians. O jogador de 29 anos ajusta os últimos detalhes para assinar um pré-contrato e defender a equipe paulista na próxima temporada. A possível transferência criou um desconforto com a diretoria do Avaí, que tenta renovar o contrato do atleta.

Júnior Dutra tem contrato com o Avaí até o fim desta temporada e o Corinthians deve contratá-lo de graça para ser o reserva de Jô. O empresário do atleta, Carlos Corsini, disse que já troca minutas de contrato com o gerente de futebol do time alvinegro, Alessandro Nunes.

Paralelamente, o Avaí fez uma oferta de renovação de contrato para Júnior Dutra, que é um dos destaques do clube na luta para se safar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dirigentes do time catarinense cobraram os representantes do atleta para saber a veracidade do fato e deixaram o atacante em uma situação delicada no clube.

O Corinthians não confirma a negociação, mas o fato é que Júnior Dutra deve ser anunciado após o término do Brasileirão. A diretoria já iniciou a busca por reforços e a contratação de um centroavante está entre as prioridades. Atualmente, o técnico Fábio Carille conta, além de Jô, com Kazim e Carlinhos para a posição.

Júnior Dutra iniciou a carreira no Santos. Teve ainda passagens por Atlético Paranaense, Santo André, Kyoto Sanga (Japão), Kashima Antlers (Japão), Lokeren (Bélgica), Al-Arabi (Catar), Vasco e Avaí.

