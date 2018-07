Júnior Dutra acerta com o Fluminense e se despede do Corinthians

O atacante Júnior Dutra se despediu do Corinthians nesta terça-feira, em sua página no Instagram. O jogador de 30 anos acertou contrato de empréstimo até o fim do ano com o Fluminense e tem vínculo com o clube paulista até o fim de 2020.

"A vida é feita de ciclos e neste momento concluo mais um. Quero deixar o meu agradecimento especial ao Corinthians, a toda diretoria, equipe técnica e funcionários que me auxiliaram nesse tempo", disse o atacante, na rede social.

"Agradeço aos colegas de campo que viraram irmãos e à Nação Corinthiana que me mostrou como é real e contagiante a paixão pelo clube. O Corinthians tem e sempre terá o meu respeito e admiração. Gratidão por esta etapa!", escreveu o jogador.

Nesta terça-feira, o atacante já nem participou do treinamento no CT Joaquim Grava. Por outro lado, o volante Douglas, do Fluminense, passou por exames médicos na manhã desta terça e já foi ao local de treinamento do Corinthians para realizar outros testes e firmar contrato.

Ainda restam alguns detalhes para o acerto ser concretizado, mas nada que deva impedir o acerto do volante com o Fluminense. Embora as negociações de Douglas e Júnior Dutra ocorram ao mesmo tempo, os clubes garantem que são conversas independentes e não uma troca de jogadores. Douglas chega ao Corinthians para tentar suprir a saída de Maycon, negociado com o Shakhtar Donetsk.

Enquanto aguarda para assinar com Douglas, o Corinthians conseguiu regularizar a situação do lateral-esquerdo Danilo Avelar e do atacante Jonathas. Ambos podem estrear diante do Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians.