Junior Barranquilla empata no Paraguai e será rival do Palmeiras na Libertadores

O Junior Barranquilla, da Colômbia, será o primeiro rival do Palmeiras na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o time colombiano segurou um empate sem gols com o Guaraní, pela rodada de volta da terceira fase preliminar, e avançou à fase de grupos. Na ida, em casa, na semana passada, havia ganhado por 1 a 0.

Garantido na etapa principal da Libertadores, o Junior Barranquilla entra no Grupo 8 junto com Palmeiras, Boca Juniors e Alianza Lima, do Peru. E a estreia dos colombianos nesta fase será justamente contra o time brasileiro, na próxima quinta-feira, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade de Barranquilla. No mesmo dia, peruanos e argentinos se enfrentarão em Lima, na capital do Peru.

A classificação do Junior Barranquilla, que no ano passado jogou a Copa Sul-Americana e foi eliminado nas semifinais pelo Flamengo, encerrou a terceira fase preliminar e completou os grupos da Libertadores. Os outros garantidos foram: Vasco (entra no Grupo 5, o mesmo do Cruzeiro); Nacional, do Uruguai (entra no Grupo 6, o mesmo do Santos); e o Independiente Santa Fe, da Colômbia (entra no Grupo 4, o mesmo do Flamengo).

Para dois dos quatro eliminados desta terceira fase eliminatória terão o consolo de jogar a Copa Sul-Americana a partir da segunda fase, que começará a ser disputada em julho. Os dois "melhores" perdedores foram o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Banfield, da Argentina.