Júlio César celebra jogo no meio de semana e quer título da Primeira Liga no Flu

Enquanto boa parte dos times brasileiros apenas treina esta semana, o Fluminense encara o Londrina nesta quarta-feira, no Estádio do Café, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. Mas a impossibilidade de descansar não foi mal vista pelo goleiro Júlio César, pelo contrário, ele garantiu que o duelo no Paraná pode ser benéfico ao time carioca para o restante da temporada.

"Se não tivesse esse jogo agora, teríamos uma parada de duas semanas praticamente. Nesse estágio de três meses para o fim da temporada, é ruim ficar duas semanas sem competir e agora é o momento em que as competições vão se afunilando, tanto a Sul-Americana quanto o Brasileiro vão chegando nos momentos decisivos", considerou.

Júlio César também fez questão de exaltar a importância da Copa da Primeira Liga, na qual o Fluminense defende o título. "Acho que tem a questão do valor de mais um título. Estamos em um clube grande como o Fluminense, que gosta e quer estar participando de competições para chegar a títulos e conquistamos a primeira edição no ano passado."

Apesar da opinião de Júlio César, o Fluminense pode ir a campo com um time reserva diante do Londrina. O técnico Abel Braga escondeu a escalação que levará a campo, e o goleiro tricolor corroborou com o mistério.

"A escalação vai ficar no mistério, isso é com o professor Abel. Algumas equipes fazem rotatividade, outras equipes dão sequência para quem está jogando, e para nós, é importante vencer, é um jogo decisivo, quartas de final. Temos que ser cuidadosos, jogamos no estádio deles, contarão com o apoio do torcedor e a obrigação de vencer é nossa", considerou.

