Julia Goerges vence e encara algoz de Carla Suárez Navarro na final de Bucareste

A alemã Julia Goerges se garantiu na decisão do Torneio de Bucareste, na Romênia. Terceira cabeça de chave e 45.ª do ranking da WTA, ela confirmou o favoritismo neste sábado e derrotou a local Ana Bogdan por 2 sets a 1, de virada - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4.

Sua rival na decisão será novamente uma romena, Irina-Camelia Begu, 58.ª do mundo. Também neste sábado, ela se garantiu na final ao surpreender a espanhola Carla Suárez Navarro, segunda favorita e 34.ª do ranking, por duplo 7/5.

Julia Goerges tentará neste domingo o seu terceiro título na carreira - o último foi apenas em 2011, em Stuttgart, na Alemanha -, enquanto que Begu busca o quarto. As tenistas se enfrentaram duas vezes e cada uma venceu um duelo.

Ainda neste sábado, pelo Torneio de Gstaad, na Suíça, a holandesa Kiki Bertens confirmou o favoritismo e avançou à final quando a sua adversária, a espanhola Sara Sorribes Tormo, abandonou o duelo após perder o primeiro set por 6/1.

Segunda cabeça de chave e 35.ª do mundo, a holandesa enfrentará na decisão a estoniana Anett Kontaveit, terceira favorita, que despachou a checa Tereza Martincova por 6/4 e 6/1.

