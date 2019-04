Judocas de Mato Grosso do Sul passam por treinamentos na CBJ em São Paulo

Segundo a Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), o sensei Amadeu Dias de Moura Júnior, supervisor técnico da CBJ também acompanha o treinamento - Foto: Divulgação

O judô é uma modalidade com calendário repleto de competições, tanto a nível estadual, nacional e até internacional. Aproveitando uma brecha no calendário, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) promove o Treinamento de Campo Internacional, em Pindamonhangaba, São Paulo. A atividade, promovida em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil reúne até a próxima sexta-feira (12), com cerca de 300 atletas de nove países.

A atleta sul-mato-grossense Alexia Vitória Nascimento, do Judô Futuro e Gabryel Vieira, do Judô Clube Rocha, ambos da seleção brasileira sub-18, foram convocados para participarem do treinamento no interior de São Paulo. Segundo a Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), o sensei Amadeu Dias de Moura Júnior, supervisor técnico da CBJ também acompanha o treinamento.

Para o pai e técnico de Alexia, Alessandro Nascimento, o Treinamento de Campo Internacional é mais uma oportunidade de adquirir experiência, ao lado de atletas de alto nível. Segundo ele, é a primeira vez que a campo-grandense participa deste evento em meio à equipe sênior. “A CBJ consegue trazer, com esse treinamento, diversas potências do cenário mundial. Para a Alexia, é uma maravilha. Imagina a evolução dela treinando com atletas de ponta de todo o mundo. Isso vai ser muito bom e vai ajudar no desenvolvimento tanto técnico, quanto psicológico”.